《神州經脈》在美聯儲公布利率決策前夕，滬深股市沉悶程度更升一級，繼昨日（１９日）

成交額刷新低位後，今日成交更只有５７３２億元（人民幣．下同），按日再縮水９﹒７％，創

下自２０２２年１０月１１日以來的成交新低。

人民銀行公布１年期和５年期以上的貸款市場報價利率（ＬＰＲ）均按兵不動，貨幣刺激欠

奉，水靜鵝飛的環境下Ａ股早段保持較窄跌幅，滬綜指半日跌０﹒３３％，尾盤跌幅擴大，全日

收跌０﹒５２％，報３１０８﹒５７點，三千一有支持，深成指跌０﹒５３％，創業板指則跌

０﹒７７％。陸股通全日淨流出超過３５億元。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日小幅高開在７﹒２９０７後，全日在７﹒２９０７

至７﹒２９９９之間波動，收報７﹒２９７８，較上個交易日４時３０分收盤價跌３５點子，三

連跌，創９月８日以來近兩周新低。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１７３２，較上個交易日

升１點子，八連升，續創８月１４日以來逾一個月新高，上個交易日報７﹒１７３３。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國新辦就經濟形勢和政策舉行政策例行吹風會，人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾表示，人民

幣兌美元匯率非常重要，但並不是人民幣匯率的全部，應該綜合全面看待，更加關注人民幣兌一

籃子貨幣匯率的變化。他並強調，人行和外匯局有能力、有信心、有條件維護外匯市場平穩運行

；貨幣政策應對超預期挑戰和變化仍然有充足的政策空間。



２﹒ 就一些地方財政運行面臨壓力，財政部國庫司司長李先忠在國新辦吹風會上表示，今年以

來一些地方經濟發展後勁不足，財政運行呈現緊平衡狀態，中央財政主要採取三方面措施支持地

方特別是基層財政平穩運行，包括加大轉移支付力度、充分用好財政資金直達機制、加強全國財

政運行監測。截至８月底，中央對地方轉移支付已下達９﹒５５萬億元，具備條件的都已經下達

完畢，為保障地方財政平穩運行提供了有力財力保障。



３﹒ 人民銀行公布，９月份，１年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）報３﹒４５％，５年期以上

報４﹒２％，均與上月持平，符合預期。民生銀行首席經濟學家溫彬表示，降準可能不足以帶動

ＬＰＲ下行，短期內繼續引導ＬＰＲ下降的空間也相對有限。招聯首席研究員董希淼則稱，８月

房地產市場仍然較為低迷，預計未來將繼續有序降低政策利率，引導ＬＰＲ尤其是５年期以上

ＬＰＲ繼續下行，預計第四季ＬＰＲ將可能小幅下行５個－１０個基點。此外，存量房貸利率調

整進入倒計時。根據人行、國家金融監督管理總局發布的通知，自９月２５日起，銀行將開始下

調存量首套住房商業性個人住房貸款利率水平。



４﹒ 國家發改委副主任叢亮則表示，隨著存量政策與增量政策疊加發力，積極因素不斷增多，

完全有理由相信，中國經濟將回升向好、長期向好；目前內外部看空中國、唱衰中國的雜音不少

，這種論調過去從來沒有實現過，現在和未來也注定不會實現。叢亮並指，今年以來物價仍在低

位運行，但綜合從物價水平、需求恢復、經濟增長、貨幣供應量等因素，中國經濟不存在所謂的

通縮，後期也不會出現通縮。



５﹒ 美國商務部長雷蒙多早前表示，未有證據表明華為可以大規模製造７納米晶片，並對於華

為在其訪華期間推出搭載先進晶片的新手機感到不悅。中國外交部發言人毛寧今日被問到「此舉

是否是為了在她訪華期間給她難堪」時表示，華為選擇甚麼時候推出新款的手機是其自己的決定

，「我不了解」；遏制打壓阻擋不了中國發展，只會增強中國自立自強、科技創新的決心和能力

。此外，華為宣布，華為平板全球發貨量已經超過１億台。而今日開幕的第八屆華為全聯接大會

正式發布全新架構的昇騰ＡＩ計算集群－－Ａｔｌａｓ ９００ Ｓｕｐｅｒ Ｃｌｕｓｔｅｒ

，可支持超萬億參數的大模型訓練。華為輪值董事長孟晚舟發表演講，宣布華為正式啟動全面智

能化（Ａｌｌ Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ）戰略，目標是加速千行萬業的智能化轉型。另有外

媒引述了解華為旗下海思半導體情況的消息人士報道，海思正在出貨中國製造的監控鏡頭晶片。

報道認為，這是海思正設法規避美國長達４年的出口管制的一個新跡象。



６﹒ 中國外交部對外國人來華簽證申請表進行了優化，新版今天已經上線，優化部分主要涉及

申請人的教育背景、家庭信息等，減少了文字性的填報內容，申請人的填表時間將大大縮短，辦

理簽證將更加便捷。



７﹒ 日本《共同社》引述日本政府相關人士報道，福島第一核電站自８月２４日啟動核廢水排

放以來，北京的日本駐華大使館接到逾４０萬通來自中國國內的騷擾電話，高峰時一天超過４萬

通，目前每天也有１萬通左右。日本政府以妨礙常規業務為由多次要求中國政府應對此事，但並

未得到改善。報道稱，騷擾電話大多數是對日本的激烈謾罵或無聲電話，還有威脅的內容。大使

館方面已記錄下性質惡劣的騷擾電話號碼，並向公安部門報告。



８﹒ 繼赴香港買存款產品後，日前有內地社交平台博主介紹到香港買金條回內地倒賣的套利方

式，稱利用兩地黃金差價，來回一趟可賺上千元。內媒記者到港島上環利昌金舖調查，一名來自

深圳的人士告訴他，上周香港金價和內地金價價差較大，一克能賺１６－１７元左右，他從香港

購入金條後再拿去賣給深圳水貝從事黃金回收的商家，有一天僅往返兩次便賺了超過７０００元

，不過隨著這周金價回落，價差已經大幅收窄。內地法例規定，入境人士攜帶的黃金及其製品如

超出自用、合理數量，將視同進口貨物，需要徵稅。（ｓｌ）

