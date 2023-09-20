《鍾之日記》９月２０日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美聯儲公布利率決策前夕，滬深股市沉悶程度更升一級，繼昨日（１９日）成交額刷新低位

後，今日成交更只有５７３２億元人民幣，按日再縮水９﹒７％，創下自２０２２年１０月１１

日以來的成交新低。

人民銀行公布１年期和５年期以上的貸款市場報價利率（ＬＰＲ）均按兵不動，貨幣刺激欠

奉，水靜鵝飛的環境下Ａ股早段保持較窄跌幅，滬綜指半日跌０﹒３３％，尾盤跌幅擴大，全日

收跌０﹒５２％，報３１０８﹒５７點，三千一有支持，深成指跌０﹒５３％，創業板指則跌

０﹒７７％。

陸股通全日淨流出超過３５億元人民幣。摩根士丹利策略師在一份報告中說，全球主動型長

倉基金繼續淨賣出中國大盤增長股和科技股，９月迄今金額已達１５億美元。報告又引述新數據

指，美國和歐盟基金在８月淨賣出３７億美元中國股票的基礎上，９月截至報告公布當日又淨賣

出了１７億美元。



＊港股憂心再跌百點＊



市場普遍預料聯儲局議息後將維持利率不變。分析指，未來幾個月整體通脹升溫的風險上升

，這會讓聯儲局的行動變得複雜化。如果核心通脹率難以繼續下降，那麼利率升至更高及維持更

長時間的狀態，會比市場目前預料的要長得多。

港股低開低走，恒生指數收報１７８８５，跌１１１點或跌０﹒６％，續收低於萬八點。主

板成交近７１３億元。



＊ＬＰＲ不變符預期，內房仍難掩失望＊



人民銀行公布５年期以上的貸款市場報價利率（ＬＰＲ）均按兵不動，合乎預期，即使再有

多個二線城市放寬樓市調控政策，內房股仍悶悶不樂，中國恒大（０３３３３）跌９﹒１％，世

茂集團（００８１３）跌４﹒４％，雅居樂（０３３８３）、綠城（０３９００）跌１﹒９％，

龍湖（００９６０）跌１﹒７％，融創中國（０１９１８）跌１﹒５％，不過碧桂園

（０２００７）升１％。

據內媒統計，９月以來１１城全面取消限購，包括有核心二線城市加入。最新宣布調整優化

樓市政策的城市包括西安、武漢和無錫：西安二環以外區域取消限購；武漢取消二環線以內住房

限購政策，多子女家庭第二套房將被認定為首套住房；無錫全市域取消限購，落實「認房不認貸

」政策，並指導商業銀行有序下調存量房貸利率。

另外，人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾今日在國務院政策例行吹風會表示，降低存量房貸利率

已在積極有效推進。四家國有大行早前已公告，９月２５日，也就是政策實施首日，主動批量調

整利率，整個過程不需要借款人操作。內媒最新引述有北京地區的購房者表示，收到銀行的存量

房貸利率調整通知，調降後的利率為ＬＰＲ＋０ＢＰ。



＊抽水惹流動性憂慮，蔚來連跌三日＊



蔚來（０９８６６）公布計劃發行兩批共１０億美元可轉債，當中５億美元於２０２９年到

期，另外５億美元於２０３０年到期，可各增發最多０﹒７５億美元債券。蔚來表示，計劃將部

分債券發行所得款項淨額用於回購部分現有債務證券，餘下所得款項淨額主要用於進一步加強資

產負債表狀況以及一般公司用途。蔚來２０日最新公布，２０２９年債券將按年利率

３﹒８７５％計息，轉股溢價為３０％，至於２０３０年債券將按年利率４﹒６２５％計息，轉

換溢價高出約３０％。

蔚來抽水，市場憂慮公司流動性風險增加，其港股昨日已跌逾４％，美股市場反應更大，隔

晚ＡＤＳ暴跌逾１７％收報８﹒５５美元，創２０１９年９月２４日以來最大跌幅，成交１９億

美元，相當於１４９億港元，折算收報６６﹒８６港元，較港收市價低１４﹒７％。蔚來今日港

股亦急挫近１２％，報６９﹒１港元，連跌３日，累跌近兩成。

分析認為，蔚來股價急跌，是市場憂慮公司現金流，以及出現毛利率下降的壓力，加上可轉

債的未來攤薄效應。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

