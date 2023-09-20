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AH股新聞

20/09/2023 11:01

《華為動向》孟晚舟：打造中國算力底座，為世界構建第二選擇

　　《經濟通通訊社２０日專訊》第八屆華為全聯接大會（ＨＵＡＷＥＩ　ＣＯＮＮＥＣＴ　
２０２３）今日開幕，華為副董事長、輪值董事長、ＣＦＯ孟晚舟發表演講。孟晚舟表示，人工
智能的發展，算力是核心驅動力。大模型需要大算力，算力大小決定ＡＩ迭代與創新的速度，也
影響著經濟發展的速度。算力的稀缺和昂貴，已經成為制約ＡＩ發展的核心因素。
　　孟晚舟稱，華為致力於打造中國堅實的算力底座，為世界構建第二選擇。華為將持續提升「
軟硬芯邊端雲」的融合能力，做厚「黑土地」，滿足各行各業多樣性的ＡＩ算力需求；並將充分
發揮在計算、存儲、網絡、能源等領域的綜合優勢，著力打造ＡＩ集群，實現算力、運力、存力
的一體化設計，突破算力瓶頸，提供可持續的澎湃算力。
　
＊ＡＩ發展正跨越拐點，華為支持大模型百花齊放＊
　
　　孟晚舟又指出，ＡＩ發展也正在跨越拐點。從小模型時代到大模型時代，ＡＩ技術的實用性
發生了質的飛躍。以往不同的應用場景需要開發不同的模型，現時大模型通過吸收海量知識，一
個模型就可以適配多種業務場景，依托大模型規模化解決行業問題成為可能。在此過程中，通過
算力底座、ＡＩ平台、開發工具的開放，華為支持大模型在智能化時代的「百花齊放」，努力做
好「百花園」的黑土地，亦支持每個行業用自己的專業知識發展出自己的行業大模型。（ｒｙ）

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