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AH股新聞

20/09/2023 11:58

《中國監管》監管整治險企銀保渠道「拼手續費」，下架超標產品

　　《經濟通通訊社２０日專訊》監管部門整治險企銀保渠道「拼手續費」（以超高手續費等費
用爭搶市場）現象又有新進展。
　　今日有內媒報道，多家保險公司收到了監管部門的要求，保險公司在產品變更手續費後，應
與銀行按照重新報備的手續費簽署合作協議。與此同時，近幾日部分保險公司已經開啟自查，並
下架了部分手續費「超標」（超過監管規定的手續費上限）的產品。
　
＊要求嚴格落實「報行合一」＊
　
　　據了解，監管部門於日前召集部分大型保險公司開會，會議內容涉及壓降銀保渠道手續費、
嚴格落實「報行合一」等。
　　８月下旬，國家金融監管總局下發了《關於規範銀行代理渠道保險產品的通知》，要求各保
險公司在產品備案時，應在精算報告中明確說明費用假設、費用結構，並列示佣金上限。此外，
各保險公司應據實列支向銀行支付的佣金費率，佣金等實際費用應與備案材料保持一致，即「報
行合一」。
　　監管部門對銀保渠道手續費連續「出手」，緣於當下銀保渠道手續費較高。一家銀行網點只
能銷售３家保險公司的產品，不同險企對「優質」銀行網點的競爭推高了手續費，也就是業界所
說的「拼手續費」。業界人士預計，此次監管下調銀保渠道手續費，對保險業有積極、正面影響
。另外，壓降手續費後，有利於提升保險產品內含價值，對消費者也有好處。（ｒｙ）

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