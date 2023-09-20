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AH股新聞

20/09/2023 09:27

《Ａ股行情》ＬＰＲ不動滬指低開０﹒２％，美議息Ａ股成交冰封

　　《經濟通通訊社２０日專訊》美聯儲將於本港時間周四（２１日）深夜公布利率決策，普遍
預計加息可能性不大，不過滬深股市表現緊張，昨日成交額創下年內新低。人民銀行公布１年期
和５年期以上的貸款市場報價利率（ＬＰＲ）均按兵不動，今早Ａ股窄幅低開，上證綜合指數（
滬綜指）低開０﹒２％，報３１１８﹒６７點，深成指低開０﹒１５％，創業板指低開０﹒１％
，科技股造好，保險股走低。
　　人民銀行進行２０５０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，同日進行８６０億元１４天期
逆回購，即今日淨投放２２６０億元。
　　摩根士丹利策略師在一份報告中說，全球主動型長倉基金繼續淨賣出中國大盤增長股和科技
股，９月迄今金額已達１５億美元。報告又引述新數據指，美國和歐盟基金在８月淨賣出３７億
美元中國股票的基礎上，９月截至報告公布當日又淨賣出了１７億美元。
　　經合組織下調中國經濟增速預測，稱因受內需低迷和房地產市場的結構性壓力拖累，中國明
年的經濟增速料低於５％。經合組織表示，中國有效的政策支持空間可能也比以往更為受限。
　　美國商務部長雷蒙多表示，中國政府明顯禁止一些政府官員使用蘋果的ｉＰｈｏｎｅ手機，
這令人擔憂。她又指對華為推出Ｍａｔｅ　６０　Ｐｒｏ感到驚訝，但強調沒有任何證據能夠顯
示華為具備大量生產先進智能手機晶片的能力。
　　另外，據《路透》引述知情人士報道，美國眾議院中國問題特別委員會主席、共和黨議員加
拉格爾計劃約見美國半導體協會，表達對美國企業投資中國晶片產業的擔憂。（ｅｙ）

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