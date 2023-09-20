《經濟通通訊社２０日專訊》美聯儲將於本港時間周四（２１日）深夜公布利率決策，普遍

預計加息可能性不大，不過滬深股市表現緊張，昨日成交額創下年內新低。人民銀行公布１年期

和５年期以上的貸款市場報價利率（ＬＰＲ）均按兵不動，今早Ａ股窄幅低開，上證綜合指數（

滬綜指）低開０﹒２％，報３１１８﹒６７點，深成指低開０﹒１５％，創業板指低開０﹒１％

，科技股造好，保險股走低。

人民銀行進行２０５０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，同日進行８６０億元１４天期

逆回購，即今日淨投放２２６０億元。

摩根士丹利策略師在一份報告中說，全球主動型長倉基金繼續淨賣出中國大盤增長股和科技

股，９月迄今金額已達１５億美元。報告又引述新數據指，美國和歐盟基金在８月淨賣出３７億

美元中國股票的基礎上，９月截至報告公布當日又淨賣出了１７億美元。

經合組織下調中國經濟增速預測，稱因受內需低迷和房地產市場的結構性壓力拖累，中國明

年的經濟增速料低於５％。經合組織表示，中國有效的政策支持空間可能也比以往更為受限。

美國商務部長雷蒙多表示，中國政府明顯禁止一些政府官員使用蘋果的ｉＰｈｏｎｅ手機，

這令人擔憂。她又指對華為推出Ｍａｔｅ ６０ Ｐｒｏ感到驚訝，但強調沒有任何證據能夠顯

示華為具備大量生產先進智能手機晶片的能力。

另外，據《路透》引述知情人士報道，美國眾議院中國問題特別委員會主席、共和黨議員加

拉格爾計劃約見美國半導體協會，表達對美國企業投資中國晶片產業的擔憂。（ｅｙ）

