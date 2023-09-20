《經濟通通訊社２０日專訊》美聯儲將於本港時間周四（２１日）深夜公布利率決策，普遍

預計加息可能性不大，不過滬深股市沉悶程度更升一級，昨日（１９日）成交額創下年內新低後

，今早半日成交更只有３４７０億元（人民幣．下同），較上日同時段還要低１３﹒６％，全日

成交很有可能再刷新低。

人民銀行公布１年期和５年期以上的貸款市場報價利率（ＬＰＲ）均按兵不動，貨幣刺激欠

奉，水靜鵝飛下Ａ股保持較窄跌幅，滬綜指半日跌０﹒３３％，報３１１４﹒７６點，深成指跌

０﹒２９％，創業板指則受晶片概念拖累跌０﹒５７％。

人民銀行進行２０５０億元７天期逆回購，同日進行８６０億元１４天期逆回購，即今日淨

投放２２６０億元。

陸股通半日淨流出超過２２億元。摩根士丹利策略師在一份報告中說，全球主動型長倉基金

繼續淨賣出中國大盤增長股和科技股，９月迄今金額已達１５億美元。報告又引述新數據指，美

國和歐盟基金在８月淨賣出３７億美元中國股票的基礎上，９月截至報告公布當日又淨賣出了

１７億美元。



＊光刻機概念捱沽，美稱華為無量產高精度晶片能力＊



美國商務部長雷蒙多表示，她對華為推出Ｍａｔｅ ６０ Ｐｒｏ感到驚訝，但強調沒有任

何證據能夠顯示華為具備大量生產７納米晶片的能力。光刻機概念今早捱沽，藍英裝備

（深：３００２９３）挫８﹒２％，鋼研納克（深：３００７９７）跌６﹒５％，揚帆新材

（深：３００６３７）走低６﹒４％，張江高科（滬：６００８９５）跌５﹒８％，東方嘉盛

（深：００２８８９）挫５﹒４％，富創精密（滬：６８８４０９）跌４﹒９％，蘇大維格

（深：３００３３１）跌４﹒８％。

至於據稱為華為代工新手機晶片的中芯國際（滬：６８８９８１）則升０﹒１％。

另據外電引述知情人士報道，美國眾議院「中國問題特別委員會」主席、共和黨議員加拉格

爾計劃約見美國半導體協會，表達對美國企業投資中國晶片產業的擔憂。



＊樓市鬆綁再加碼，地產股微笑＊



據內媒統計，９月以來１１城全面取消限購，包括有核心二線城市加入。最新宣布調整優化

樓市政策的城市包括西安、武漢和無錫：西安二環以外區域取消限購；武漢取消二環線以內住房

限購政策，多子女家庭第二套房將被認定為首套住房；無錫全市域取消限購，落實「認房不認貸

」政策，並指導商業銀行有序下調存量房貸利率。

地產股小幅上升，保利發展（滬：６０００４８）升１﹒５％，金地集團

（滬：６００３８３）升０﹒７％，招商蛇口（深：００１９７９）升０﹒４％，新城控股

（滬：６０１１５５）揚０﹒３％，萬科Ａ（深：０００００２）微升０﹒２％。（ｅｙ）



