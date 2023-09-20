《經濟通通訊社２０日專訊》在美聯儲公布利率決策前夕，滬深股市沉悶程度更升一級，繼

昨日（１９日）成交額刷新低位後，今日成交更只有５７３２億元（人民幣．下同），按日再縮

水９﹒７％，創下自２０２２年１０月１１日以來的成交新低。

人民銀行公布１年期和５年期以上的貸款市場報價利率（ＬＰＲ）均按兵不動，貨幣刺激欠

奉，水靜鵝飛的環境下Ａ股早段保持較窄跌幅，滬綜指半日跌０﹒３３％，尾盤跌幅擴大，全日

收跌０﹒５２％，報３１０８﹒５７點，三千一有支持，深成指跌０﹒５３％，創業板指則跌

０﹒７７％。

人民銀行進行２０５０億元７天期逆回購，同日進行８６０億元１４天期逆回購，即今日淨

投放２２６０億元。

陸股通全日淨流出超過３５億元。摩根士丹利策略師在一份報告中說，全球主動型長倉基金

繼續淨賣出中國大盤增長股和科技股，９月迄今金額已達１５億美元。報告又引述新數據指，美

國和歐盟基金在８月淨賣出３７億美元中國股票的基礎上，９月截至報告公布當日又淨賣出了

１７億美元。

人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾在政策吹風會上表示，人行將以保持人民幣匯率在合理均衡水

平上基本穩定為目標，堅決對單邊順周期行為予以糾偏，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置，堅

決防範匯率超調風險。鄒瀾還指，中國實行以市場供求為基礎，參考一籃子貨幣進行調節，人民

幣兌美元匯率非常重要，但並不是人民幣匯率的全部，還應該綜合全面看待，更加關注人民幣兌

一籃子貨幣匯率的變化。



＊光刻機概念捱沽，揚帆新材有妖氣＊



美國商務部長雷蒙多表示，她對華為推出Ｍａｔｅ ６０ Ｐｒｏ感到驚訝，但強調沒有任

何證據能夠顯示華為具備大量生產７納米晶片的能力。光刻機概念今日捱沽，藍英裝備

（深：３００２９３）挫９％，鋼研納克（深：３００７９７）跌７﹒４％，東方嘉盛

（深：００２８８９）跌７﹒３％，華亞智能（深：００３０４３）跌６﹒１％，蘇大維格

（深：３００３３１）跌４﹒７％。

至於揚帆新材（深：３００６３７）盤中曾插水１１﹒２％，但午後上演鯉魚翻身，全日收

漲１４﹒５％。

另據外電引述知情人士報道，美國眾議院中國問題特別委員會主席、共和黨議員加拉格爾計

劃約見美國半導體協會，表達對美國企業投資中國晶片產業的擔憂。



＊樓市鬆綁再加碼，ＬＰＲ不變地產股反應小＊



據內媒統計，９月以來１１城全面取消限購，包括有核心二線城市加入。最新宣布調整優化

樓市政策的城市包括西安、武漢和無錫：西安二環以外區域取消限購；武漢取消二環線以內住房

限購政策，多子女家庭第二套房將被認定為首套住房；無錫全市域取消限購，落實「認房不認貸

」政策，並指導商業銀行有序下調存量房貸利率。

地產股盤中保持小幅上升，尾盤部分升轉稍跌，保利發展（滬：６０００４８）升０﹒８％

，華僑城Ａ（深：００００６９）揚０﹒２３％，金地集團（滬：６００３８３）跌０﹒１％，

招商蛇口（深：００１９７９）跌０﹒６％，新城控股（滬：６０１１５５）跌０﹒４％，萬科

Ａ（深：０００００２）跌不足０﹒１％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３７０５﹒６９ －０﹒４０

上證綜合指數 ３１０８﹒５７ －０﹒５２ ２４３０﹒２０

上證Ａ股指數 ３２５９﹒２３ －０﹒５２

深證成份指數 １００７２﹒４６ －０﹒５３ ３３０２﹒４３

深圳創業板指數 １９８７﹒３０ －０﹒７７

上證Ｂ股指數 ２３３﹒２５ －０﹒５２ ０﹒５６

深證Ｂ股指數 １１２０﹒９７ －０﹒７７ ０﹒３０

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