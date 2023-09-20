《經濟通通訊社２０日專訊》生產總值排名第二的經濟大省江蘇加碼對政府債務的監管。據

《彭博》報道，該省近期要求區域內城投公司發行境外債券前需要備案，融資平台在獲得國家發

改委批覆材料後，須向當地縣、區市和省級政府提交說明材料。消息指，已經有城投公司因新增

程序而耽誤發債進度。

江蘇是傳統的城投債發行大省，數據指該省境外城投債存量約１７０億美元，在城投境外債

市場佔比約１０％左右，各省份中排名第三，至於境內城投債方面，江蘇存量規模達到３﹒３萬

億元人民幣，居全國之冠，佔在岸存量城投債逾兩成。

此前內媒曾報道，江蘇多家地級市的城投公司８月起陸續宣布市場化轉型，退出政府融資平

台，不再為地方政府提供融資職能，自負盈虧。



＊８月城投債發行歷史第三高＊



儘管有城投債發行大省開始嚴控債務增長，但對於經濟較弱的省份而言，在財政緊張的處境

下，還是要走上增發債務填補流動性的道路。據外電統計顯示，８月城投債發行量創下歷史第三

高，按月增長約五成，黑龍江、天津等弱財政地區城投債發行債發行量飆升。

中國推出的一攬子化債計劃，意外讓城投債的發行利率降了下來，弱資質城投債呈供需兩旺

局面，結果化債反而成了新債填舊債甚至是增發債務的機會。市場分析，城投債短期行情難以持

續，後續還得看化債政策細節落地，不過只要城投債剛兌「金身不破」，就會一直有價有市。

（ｅｙ）

