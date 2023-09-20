《經濟通通訊社２０日專訊》內地９月１年期及５年期以上貸款市場報價利率（ＬＰＲ）維

持不變，分別為３﹒４５％及４﹒２％，符合市場預期。民生銀行首席經濟學家溫彬表示，降準

可能不足以帶動ＬＰＲ下行，短期內繼續引導ＬＰＲ下降的空間也相對有限。一方面，降準為金

融機構每年降低約４４億元（人民幣．下同）至４９億元的資金成本，有助於緩和銀行息差壓力

，但可能不足以帶動ＬＰＲ下調；另一方面，考慮到年內已完成兩次降準、兩次「降息」，疊加

存量房貸利率下調即將於９月２５日實施，對企業端和居民端讓利較充分，後續銀行端繼續推動

ＬＰＲ下行的動力也有限。

東方金誠首席宏觀分析師王青亦認為，當前銀行缺乏下調ＬＰＲ報價加點的動力。一方面，

近期受信貸投放力度顯著加大，專項債發行正在經歷年內最高峰等因素影響，９月以來市場利率

大幅上行，意味著銀行資金成本較前期上升，直接削弱報價行下調ＬＰＲ報價加點的動力；另一

方面，當前銀行正在下調存量首套房貸利率，不可避免地會對銀行利息收入帶來一定影響，當前

銀行淨息差正處於有歷史記錄以來的最低水平。



＊政策降息窗口期未關閉，年底和明年或再降＊



展望年內ＬＰＲ的下行空間，招聯首席研究員董希淼表示，從８月金融數據看，住戶中長期

貸款增加１６０２億元，同比少增１０５６億元。從國家統計局發布的８月７０個大中城市商品

住宅銷售價格變動情況看，房地產市場仍然較為低迷。董希淼預計，未來將繼續有序降低政策利

率，引導ＬＰＲ尤其是５年期以上ＬＰＲ繼續下行，進一步減輕居民消費住房負擔，降低企業中

長期信貸成本。預計第四季ＬＰＲ將可能小幅下行５個－１０個基點。

中金公司亦判斷，ＬＰＲ仍有「降息」空間，幅度為５－１０個基點。

中信證券首席經濟學家明明則稱，不排除第四季中期借貸便利（ＭＬＦ）「降息」落地的可

能。中信建投證券首席經濟學家黃文濤認為，年內連續兩次「降息」後可能進入政策的觀察期，

但「降息」窗口期還未關閉，第四季和明年還有「降息」的可能。（ｓｌ）



