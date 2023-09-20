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AH股新聞

20/09/2023 12:01

《打擊貪腐》華融北京分公司前總經理黃憲輝瘋狂斂財被開除公職

　　《經濟通通訊社２０日專訊》中紀委國家監委網站通報，中國華融資產管理股份有限公司
（０２７９９）北京分公司原黨委書記、總經理黃憲輝嚴重職務違法，經中紀委國家監委駐中信
集團紀檢監察組、河南省新鄉市監委聯合調查，決定給予開除公職處分，收繳其違法所得；涉嫌
犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。
　　通報指，黃憲輝肆無忌憚、瘋狂斂財，是「靠金融吃金融」的典型；身為國有金融企業領導
幹部，工作中嚴重不負責任，擅自批准大額資金支付形成重大風險，濫用職權，給國有資產造成
巨額損失風險；利用職務上的便利為他人在融資方面謀取利益，利用職務影響，充當金融掮客，
收受巨額財物，涉嫌受賄犯罪；違規向人事部門打招呼，干預公司人員錄用並收受好處；違規持
有非上市公司股權，違規兼職取酬，利用職權安排客戶為其親屬謀取利益等。
　　５９歲的黃憲輝曾先後在中國人民銀行及中國工商銀行任職，２０００年加入中國華融，歷
任華融致遠投資管理有限責任公司總經理，華融渝富股權投資基金管理有限公司董事長，華融公
司北京分公司黨委書記、總經理等職務。２０１９年１月，因嚴重違紀，被華融公司黨委給予開
除黨籍處分，改任華融公司北京分公司高級副經理級員工。
　　中國華融是四大國有金融資產管理公司之一。財政部今年３月對中國華融及國際四大會計事
務所之一的德勤（Ｄｅｌｏｉｔｔｅ）作出行政處罰，指２０１４年至２０１９年間中國華融存
在內部控制和風險控制失效、會計信息嚴重失真等問題，中國華融及其７家附屬公司各被罰款
１０萬元人民幣；德勤北京分所則被沒收違法所得及罰款總共２﹒１億元人民幣，並被暫停營業
３個月。（ｓｌ）

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