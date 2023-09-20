《經濟通通訊社２０日專訊》不法分子極為猖狂，不斷冒充國家機關、國企等行騙。最新是

中信集團今日在官網發布嚴正聲明指，日前監測到有不法分子通過偽造公章、簽字等方式，將中

信集團下屬中國中信股份有限公司、北京中信企業管理有限公司、中信天津股份有限公司、中信

正業控股集團有限公司等子公司虛假登記為其股東。經核實，相關公司及其投資企業與中信集團

及下屬公司無任何隸屬或股權關係，也不存在任何投資、合作、業務等關係，其一切行為與中信

集團及下屬公司無關。

聲明附上假冒中信集團旗下公司名單，共有３３家假公司，分別是：中天信和國際產業集團

有限公司、公司註冊編號３１１６９７５有限公司、中金直投（天津）有限公司、上海訾誠貿易

有限公司、深圳中騰雲供應鏈管理有限公司、北京中海聯譽商貿有限公司、北投能源科技（山東

）有限公司、民企混央（海南）綜合產業有限公司、國信興達（北京）科技產業發展有限公司、

中農華創實業發展河南有限公司、信鐵集疏運實業發展（山西）有限公司、雲南鯤泰國際貿易有

限公司、中能信投企業運營管理雲南有限公司、成都中能正業企業管理有限公司、中農元宇科技

（成都）有限公司、中宏信（深圳）國際實業有限公司、四川聯京實業有限公司、江西冀睿能源

產業有限公司、國源佰威（青島）能源有限公司、眾聯國信（深圳）產業發展有限公司、中能信

投企業運營管理（山東）有限公司、浙江國信通商業管理有限公司、成都產宸能源科技有限公、

鼓潤建設發展（成都）有限公司、江蘇鑫益匯能源科技有限公司、北京中財信宏科技有限公司、

中福科城市發展江蘇有限公司、中金國融（天津）集團有限公司、湖北中運能源有限公司、中經

財匯能源（蘇州）有限公司、江蘇瑞振誠置業有限責任公司、中億信（北京）能源產業有限公司

、北京恒生國盛貿易有限公司。（ｓｌ）

