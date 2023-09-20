【ＦＯＣＵＳ】中國８月資本賬錄４８９億美元逆差，或顯示資本外流壓力錄２０１５年末

以來最大之際

，國家發改委、人民銀行、財政部、工信部周三（２０日）聯合召開經濟情勢和政策吹風會，誓

言中國發展沒有過不去的坎，「看空中國」、「唱衰中國」論注定不會實現。



＊政策疊加發力，力保５％增長目標＊



出口、信貸、消費、製造業ＰＭＩ，上月齊現邊際回暖，但「看空」中國經濟者仍似聲勢不

減。最新理據包括：８月資本及金融賬戶錄４８９億美元逆差，為２０１５年１２月以來最大；

歐美基金８月淨賣出３７億美元中國股票，其中主動被動性基金齊拋售中資成長╱科技股（隔夜

金龍中國指數再錄逾一周最大跌幅）；８月地方財政赤字破萬億元；重點５０城上周新建商品住

宅成交面積環比跌逾四分一……

那麼，繼國統局上周五（１５日）解讀８月經濟數據時，認為國內需求仍顯不足，經濟恢復

向好基礎仍需鞏固之後，發改委、央媽、財政部三大「錢袋子」部門又如何把脈？

發改委今早定調指，８月內需持續恢復，高端製造業、高技術服務業維持快速增長，廣東、

浙江等經濟大省「勇挑大樑」；隨著存量政策與增量政策疊加發力，政策效應不斷累積，將努力

實現全年經濟社會發展目標。但眼見離岸人民幣兌美元年初至今貶約５﹒５％（自去年初階段高

位更挫逾１３％），樓市成交乍暖還寒，地方財政運作呈現緊平衡狀態，要力保全年５％增長目

標，下一步如何發力？



＊「大招」線索欠奉，惟保持耐心＊



央媽強調，在過往應對多輪外部衝擊的過程中，人民銀行、外匯局累積了豐富的應對經驗，

具有充足的政策工具儲備；下一階段，將以維持人幣匯率在合理均衡水準上基本穩定為目標，堅

決對單邊、順周期行為予以糾偏，堅決處置擾亂市場秩序行為。就在周二（１９日），在港發行

的６個月央票，１５０億元發行規模、３﹒３８厘中標利率，雙雙創同期央票之最，劍指離岸人

民幣流動性及空頭成本。

至於房地產及地方債，下一步將推動存量房貸利率調整平穩有序落地，減少利息負擔以增強

消費能力；加大城中村改造、平急兩用基礎建設、保障性住宅建設等金融支持；指導金融機構積

極穩健支持地方債務風險化解。

聽起來仍無「大招」線索，但回想２００８年時，「四萬億」亦是在降準、減息、降印花稅

等一系列救市招數後，於１１月９日才揭盅。鑑於三中全會按慣例將於下月召開，堅挺的鐵礦石

期貨價格、創紀錄的國內石油需求、一票難求的長假高鐵票，都在提示四個字－－保持耐心。

