《經濟通通訊社２０日專訊》一些人為賺取「高額工資」，明知是從事詐騙仍鋌而走險偷渡

到緬北，沒想到實際「工資」低於想像，「業績」不達標還要被打罵，最終千辛萬苦偷渡回國，

面對法律制裁。江蘇江陰市人民法院昨對一宗緬北回流人員跨境電信網絡詐騙案作出一審宣判，

９名被告被以詐騙罪判處有期徒刑九個月至一年九個月不等，並罰款５０００元（人民幣．下同

）至３０００元不等。

法院審理查明，案中９名被告於２０２０年間先後經熟人介紹，偷渡至?北「打工」賺取所

謂「高額工資」。９人明知「公司」是電騙集團也甘心加入成為業務員，在抖音、陌陌等社交軟

件尋找受害人，通過聊天、談戀愛等方式取得對方信任後，再將受害人資料交由組長、代理進行

下一步的「誘騙轉帳」。不過，由於「佣金」低，還要自己支付食宿等費用，與想象中的「高薪

」相差甚遠，「業績」不好又會被打罵，９人遂於２０２１年前後分別以爬山、看病、躲在粟米

田間或賠錢等方式，逃離電騙集團再偷渡回國。９人在緬北的「工作時長」最短４個月，最長

１１個月。

法院同時查明，９人加入的電騙集團是一名姓黃人士於２０１９年在緬甸猛波多地租用辦公

室成立，以「殺豬盤」方式騙取中國境內公民錢財，單是江陰市一名姓梅受害人就被騙走１４０

餘萬元。

法院審理認為，９人利用電信網絡技術手段騙取他人財物，應以詐騙罪追究刑責。由於９人

均為從犯，且犯罪未遂，結合９人自首、自願認罪認罰等情節，最終作出相關判決。（ｓｌ）

