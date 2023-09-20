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AH股新聞

20/09/2023 07:53

百濟神州（０６１６０）商品百澤安治療食管鱗狀細胞癌獲歐盟批准

　　《經濟通通訊社２０日專訊》百濟神州（０６１６０）（滬：６８８２３５）公布，歐盟委
員會已批准替雷利珠單抗，商品名百澤安，作為單藥用於治療既往接受過含鉑化療的不可切除、
局部晚期或轉移性食管鱗狀細胞癌的成人患者，而美國食品藥品監督管理局也已經受理替雷利珠
單抗的一項上市許可申請，用於一線治療不可切除的局部晚期、復發或轉移性的食管鱗狀細胞癌
患者。
　　該集團指，目前已啟動超過２０項與替雷利珠單抗聯用的潛在註冊性研究，其中１０項３期
隨機對照研究和４項２期研究均獲得積極數據發布。（ｗｈ）

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