《經濟通通訊社２０日專訊》百濟神州（０６１６０）（滬：６８８２３５）公布，歐盟委

員會已批准替雷利珠單抗，商品名百澤安，作為單藥用於治療既往接受過含鉑化療的不可切除、

局部晚期或轉移性食管鱗狀細胞癌的成人患者，而美國食品藥品監督管理局也已經受理替雷利珠

單抗的一項上市許可申請，用於一線治療不可切除的局部晚期、復發或轉移性的食管鱗狀細胞癌

患者。

該集團指，目前已啟動超過２０項與替雷利珠單抗聯用的潛在註冊性研究，其中１０項３期

隨機對照研究和４項２期研究均獲得積極數據發布。（ｗｈ）

