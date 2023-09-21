《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》國務院總理李強主持召開國務院常務會議

表示，要加快發展先進製造業，協同推進數字產業化和產業數字化；要全面提高工業發展質量效

益和國際競爭力；堅持推動傳統產業改造升級和培育壯大戰略性新興產業兩手抓。要堅持深化改

革、擴大開放，充分調動各類經營主體積極性，發揮全國統一大市場支撐作用，以主體功能區戰

略引領產業合理布局，用好國內國際兩個市場兩種資源，切實增強推進新型工業化的動力活力。



＊央企國企要帶頭償還拖欠企業帳款＊



會議指出，解決好企業帳款拖欠問題，事關企業生產經營和投資預期，事關經濟持續回升向

好，必須高度重視。省級政府要對本地區清欠工作負總責，抓緊解決政府拖欠企業帳款問題，解

開企業之間相互拖欠的「連環套」，央企國企要帶頭償還。要突出實質性清償，加強政策支持、

統籌調度和監督考核，努力做到應清盡清，著力構建長效機制。

會議聽取了關於推動經濟持續回升向好督查調研情況的匯報。會議強調，對督查調研發現的

問題，各地區各部門要高度重視、緊盯不放，把「問題清單」當成「責任清單」，一項一項抓緊

整改落實，著力推動已出台的政策措施落地見效。對督查調研收集到的意見建議，結合對明年經

濟工作的謀劃統籌考慮、深入研究，加快推進相關政策出台和工作落實，進一步鞏固經濟持續回

升向好態勢。審議並通過「未成年人網絡保護條例草案」。

