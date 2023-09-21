  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

21/09/2023 08:49

【國務會議】李強：加快發展先進製造業，解決好企業帳款拖欠問題

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》國務院總理李強主持召開國務院常務會議
表示，要加快發展先進製造業，協同推進數字產業化和產業數字化；要全面提高工業發展質量效
益和國際競爭力；堅持推動傳統產業改造升級和培育壯大戰略性新興產業兩手抓。要堅持深化改
革、擴大開放，充分調動各類經營主體積極性，發揮全國統一大市場支撐作用，以主體功能區戰
略引領產業合理布局，用好國內國際兩個市場兩種資源，切實增強推進新型工業化的動力活力。
　
＊央企國企要帶頭償還拖欠企業帳款＊
　
　　會議指出，解決好企業帳款拖欠問題，事關企業生產經營和投資預期，事關經濟持續回升向
好，必須高度重視。省級政府要對本地區清欠工作負總責，抓緊解決政府拖欠企業帳款問題，解
開企業之間相互拖欠的「連環套」，央企國企要帶頭償還。要突出實質性清償，加強政策支持、
統籌調度和監督考核，努力做到應清盡清，著力構建長效機制。
　　會議聽取了關於推動經濟持續回升向好督查調研情況的匯報。會議強調，對督查調研發現的
問題，各地區各部門要高度重視、緊盯不放，把「問題清單」當成「責任清單」，一項一項抓緊
整改落實，著力推動已出台的政策措施落地見效。對督查調研收集到的意見建議，結合對明年經
濟工作的謀劃統籌考慮、深入研究，加快推進相關政策出台和工作落實，進一步鞏固經濟持續回
升向好態勢。審議並通過「未成年人網絡保護條例草案」。

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

沙田第一條公屋邨叫咩名？「瀝源」先係「沙田」嘅真實身份？70年代落成嘅瀝源邨點解會成為公屋典範？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金