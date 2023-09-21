《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》工信部、財政部及國稅局共同發布關於

２０２３年度享受增值稅加計抵減政策的工業母機企業清單制定工作有關事項的通知。通知提及

，關於適用增值稅加計抵減政策的工業母機企業條件，自２０２３年１月１日至２０２７年１２

月３１日，對生產銷售先進工業母機主機、關鍵功能部件、數控系統等先進工業母機產品的增值

稅一般納稅人（即工業母機企業），允許按當期可抵扣進項稅額加計１５％抵減企業應納增值稅

稅額。

