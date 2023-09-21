《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》交通運輸部運輸服務司負責人王綉春在國

新辦發布會表示，２０２３年中秋、國慶假期從９月２９日到１０月６日，共８天，全國收費公

路繼續對７座或以下小型客車免收通行費，免費時段是９月２９日０時到１０月６日２４時。



＊假期期間全國高速公路流量料同比增逾四成＊



她表示，綜合考慮假期交通出行規律、假期時長、天氣情況、亞運會觀賽等因素，預計今年

中秋、國慶假期客流出行跨區域中長距離出行需求將明顯增加。全社會人員流動量、營業性客運

量與２０２２年同期相比，都有比較大幅度的增長，預計全國高速公路日均流量同比２０２２年

上升超過四成，假期首日全國高速公路流量可能突破歷史最高值。



＊首８月全國港口外貿貨物吞吐量同比增９﹒７％＊



此外，就中國國際物流運行情況，她表示，全國港口外貿吞吐量增勢較好，１－８月全國港

口完成外貿貨物吞吐量３３﹒４億噸，同比增長９﹒７％，比２０１９年同期也增長了

１６﹒９％。國際航空貨郵量穩步增長，截至８月底，全行業擁有全貨機２５２架，通航全球的

２２個國家；累計完成貨郵總量１０３２﹒４萬噸，同比增長４﹒９％。中歐班列保持穩定暢通

，截至８月底，中歐班列運行線路８６條，通達歐洲２５個國家的２１７個城市；累計發送貨物

１２６﹒２萬標箱，同比增長２３％。主要陸路口岸過貨能力持續提升，８月阿拉山口、霍爾果

斯、二連浩特、滿洲里、綏芬河等主要陸路口岸過貨量同比增長８９﹒１％。

