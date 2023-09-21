《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２１日上海專電》世界互聯網大會組委會宣布，２０２３年

世界互聯網大會烏鎮峰會將於１１月８日至１０日在中國烏鎮舉辦。今年峰會主題為「建設包容

、普惠、有韌性的數字世界－－攜手構建網絡空間命運共同體」，將圍繞全球發展倡議、數字化

綠色化協同轉型、人工智能、算力網絡、網絡安全、數據治理、數字減貧、未成年人網絡保護等

議題舉辦２０場分論壇。

屆時，世界互聯網大會將廣邀全球各界代表齊聚烏鎮，謀合作圖共贏，推動構建更加公平合

理、開放包容、安全穩定、富有生機活力的網絡空間。

