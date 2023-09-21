《經濟通通訊２１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



政策實施力度加大，鞏固經濟回升向好勢頭

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多部門負責人２０日在國新辦舉行的例行吹風會上表示，８月以來，各有關方面打出了一套政策

「組合拳」，切實穩增長、提信心、防風險，持續鞏固中國經濟回升向好勢頭。



銀行股東高管密集出手增持

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活躍資本市場、提振投資者信心，上市銀行正在採取積極行動。９月以來，多家銀行發布公告，

透露股東或高管增持公司股份新動向。業內人士認為，近期相關方出手增持，釋放看好銀行股估

值修復的信號。



ＬＰＲ「按兵不動」四季度有下行空間

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人行授權全國銀行間同業拆借中心公布，９月２０日貸款市場報價利率（ＬＰＲ）：１年期為

３﹒４５％，５年期以上為４﹒２％，二者均與上期持平。專家表示，９月ＬＰＲ保持不變符合

市場預期。展望四季度，ＬＰＲ存在下行空間。





《上海證券報》



四部門解讀經濟形勢，釋放多重政策信號

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國新辦２０日舉行國務院政策例行吹風會，發改委、工信部、財政部、人行等四部門相關負責人

解讀經濟形勢和政策，集中回應諸多熱點問題，釋放多重信息。



深市上市公司真金白銀提振市場信心

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９月２０日晚間，深市共有逾２０家公司發布公司股東承諾不減持公司股份或延長股份鎖定期的

公告。進一步來看，８月以來，深市共有７３家上市公司披露回購計劃或提議，擬回購金額達

８２﹒５６億元至１５２﹒５９億元人民幣。



華金證券：多舉措並進，助力提升資本市場活躍度

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華金證券總裁燕文波近日在接受專訪時表示，證券公司作為資本市場參與機構中的中流砥柱，應

從降低交易成本、豐富金融工具設計、提升資源匹配效率三方面為活躍資本市場，提振投資者信

心貢獻力量。





《證券時報》



國常會研究加快推進新型工業化

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國務院總理李強２０日主持召開國務院常務會議，研究加快推進新型工業化有關工作，審議通過

《清理拖欠企業賬款專項行動方案》，聽取推動經濟持續回升向好督查調研情況匯報，審議通過

《未成年人網絡保護條例（草案）》。



Ｃ９１９規模化發展漸入佳境

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國產大飛機商業運營已逾百天。從５月２８日國產大飛機商業首飛，到８月４日中國東航「上新

」第二架Ｃ９１９，開啟雙機同飛模式，再到９月加密Ｃ９１９班次，國產大飛機的商業運營穩

步走向規模化。



政策「組合拳」效果顯現，貨幣政策仍有充足空間

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國新辦２０日舉行經濟形勢和政策例行吹風會。發改委副主任叢亮在會上強調，８月份以來，各

有關方面打出了一套政策「組合拳」。隨著政策「組合拳」效果不斷顯現，經濟運行中的積極因

素在積累、亮點在增多，社會預期有所好轉。（ｌｃ）

