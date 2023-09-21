《經濟通通訊２１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
《中國證券報》
政策實施力度加大，鞏固經濟回升向好勢頭
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多部門負責人２０日在國新辦舉行的例行吹風會上表示，８月以來，各有關方面打出了一套政策
「組合拳」，切實穩增長、提信心、防風險，持續鞏固中國經濟回升向好勢頭。
銀行股東高管密集出手增持
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活躍資本市場、提振投資者信心，上市銀行正在採取積極行動。９月以來，多家銀行發布公告，
透露股東或高管增持公司股份新動向。業內人士認為，近期相關方出手增持，釋放看好銀行股估
值修復的信號。
ＬＰＲ「按兵不動」四季度有下行空間
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人行授權全國銀行間同業拆借中心公布，９月２０日貸款市場報價利率（ＬＰＲ）：１年期為
３﹒４５％，５年期以上為４﹒２％，二者均與上期持平。專家表示，９月ＬＰＲ保持不變符合
市場預期。展望四季度，ＬＰＲ存在下行空間。
《上海證券報》
四部門解讀經濟形勢，釋放多重政策信號
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國新辦２０日舉行國務院政策例行吹風會，發改委、工信部、財政部、人行等四部門相關負責人
解讀經濟形勢和政策，集中回應諸多熱點問題，釋放多重信息。
深市上市公司真金白銀提振市場信心
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９月２０日晚間，深市共有逾２０家公司發布公司股東承諾不減持公司股份或延長股份鎖定期的
公告。進一步來看，８月以來，深市共有７３家上市公司披露回購計劃或提議，擬回購金額達
８２﹒５６億元至１５２﹒５９億元人民幣。
華金證券：多舉措並進，助力提升資本市場活躍度
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華金證券總裁燕文波近日在接受專訪時表示，證券公司作為資本市場參與機構中的中流砥柱，應
從降低交易成本、豐富金融工具設計、提升資源匹配效率三方面為活躍資本市場，提振投資者信
心貢獻力量。
《證券時報》
國常會研究加快推進新型工業化
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國務院總理李強２０日主持召開國務院常務會議，研究加快推進新型工業化有關工作，審議通過
《清理拖欠企業賬款專項行動方案》，聽取推動經濟持續回升向好督查調研情況匯報，審議通過
《未成年人網絡保護條例（草案）》。
Ｃ９１９規模化發展漸入佳境
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國產大飛機商業運營已逾百天。從５月２８日國產大飛機商業首飛，到８月４日中國東航「上新
」第二架Ｃ９１９，開啟雙機同飛模式，再到９月加密Ｃ９１９班次，國產大飛機的商業運營穩
步走向規模化。
政策「組合拳」效果顯現，貨幣政策仍有充足空間
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國新辦２０日舉行經濟形勢和政策例行吹風會。發改委副主任叢亮在會上強調，８月份以來，各
有關方面打出了一套政策「組合拳」。隨著政策「組合拳」效果不斷顯現，經濟運行中的積極因
素在積累、亮點在增多，社會預期有所好轉。（ｌｃ）
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