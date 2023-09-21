《鍾之日記》９月２１日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美聯儲周三（２０日）採取「鷹派暫停加息」策略，決定維持利率不變，但暗示年內還將再

加息一次，並會在更長時間內維持高利率。滬深股市今早低開，在消費和汽車板塊帶動下跌幅半

日稍擴大，至午後多個板塊跌幅超過１％，近３９００隻個股下跌，滬綜指在全日最低位收市，

跌０﹒７７％報３０８４﹒７點，失守三千一，三連跌，創８月２５日以來新低，至於深成指跌

０﹒９％，報９９８１﹒６７點，是近３年半新低以來首穿萬點關口，創業板指跌０﹒９９％。

Ａ股今日延續此前兩日的慘淡氣氛，全日兩市成交只有５７９０億元人民幣，較上日成交稍

增１％，同樣低於６０００億元關口。外資密密走，陸股通淨流出逾４３億元人民幣，連續三日

流出。



＊港股逼近全年最低位＊



美聯儲將聯邦基金利率目標區間維持在５﹒２５至５﹒５厘不變，最新點陣圖顯示１９位官

員中有１２人預測年內再次加息。主席鮑威爾表示：「我們準備好在合適的情況下進一步加息，

而且我們打算將政策維持在限制性水平，直到我們確信通脹正在朝著目標持續下行」。

港股低開８９點後跌幅擴大，最多跌２６１點，低見１７６２３，再創近一個月低位，逼近

全年最低位，收市則報１７６５５，跌２３０點或１﹒３％，交投氣氛亦差，主板成交７７４億

元。



＊廣州率先鬆綁限購，一線頭炮，地產股表現個別＊



廣州成為首個放寬限購的一線城市，廣州市政府昨日傍晚發布通知，解除外圍區域（黃埔、

番禺、花都、增城、從化及白雲區部分地區）的限購。同時非廣州戶籍人口首套房購置納稅社保

年限從５年減至２年。

業內人士認為，廣州率先鬆綁限購，主要是因為外圍區域去庫存壓力大，以緊縮、需求端抑

制為特徵的調控政策都不再適用，要退出了。

另外，通知還將越秀、海珠、荔灣、天河、白雲、黃埔、番禺、南沙、增城等區個人銷售住

房增值稅徵免年限從５年調整為２年。此舉配合「認房不認貸」、首付比例降低等措施，料成為

一線城市、強二線城市激活改善需求的「政策利器」，預計後續更多一二線城市會落地這個政策

組合拳。

在提振樓市新政發布不足半小時，廣州白雲區就有樓盤打出了「今夜不打烊」的海報，祈福

集團連夜推出了全線８３折起的優惠活動，覆蓋番禺區及花都區的項目。有房地產平台數據顯示

，從９月２０日１８點３０分至９月２１日９時，全市新增二手房源超７００套。

惟政策後效仍有待觀察，今日較主力投資廣州地區的內房股跌多升少，富力地產

（０２７７７）挫３﹒６％，合生創展（００７５４）跌２﹒５％，龍光集團（０３３８０）跌

逾２％，越秀地產（００１２３）及中海外（００６８８）跟跌；而中國恒大（０３３３３）漲

１０％，碧桂園（０２００７）升近２％，合景泰富（０１８１３）升１％；雅居樂

（０３３８３）無升跌。



＊蔚來做手機，想清楚了沒？＊



蔚來（０９８６６）這幾天動作多多，繼前兩天推出可轉債後，現在又正式公布旗下第一款

只能手機：ＮＩＯ Ｐｈｏｎｅ，創始人李斌強調肯定不是因為汽車不賺錢，要去靠手機盈利，

只是為了讓電話可以和蔚來旗下的車作無縫連接。。

硬件方面，ＮＩＯ Ｐｈｏｎｅ用Ｓｎａｐｄｒａｇｏｎ ８ Ｇｅｎ ２作為處理器，

容量方面以１２ＧＢ＋５１２ＧＢ為基礎，另外還會有「旗艦版」同「ＥＰｅｄｉｔｉｏｎ」，

最大容量可以去到１６ＧＢ＋１ＴＢ。屏幕是２Ｋ解析度的６﹒８１吋曲面屏，主鏡頭５０００

萬像素，電池５２００ｍＡｈ，配備６６Ｗ有線及５０Ｗ無線快充。

李斌又說，ＮＩＯ Ｐｈｏｎｅ可以直接當車匙來使用，而且內置ＮＩＯ Ｌｉｎｋ車控鍵

，可一鍵直達３０項互聯功能，包括快速查看車輛狀態、停泊位置，完成車輛解鎖上鎖，升降車

窗等等，就算沒有聯網也可以做到解鎖、閃光燈鳴笛等功能。

電動車企業做手機也不是前無古人，特斯拉早在去年就宣布進軍手機市場，馬斯克當時便說

新手機將與特斯拉的電動車進行「無縫結合」，咦，這段話是不是格外熟悉？其實每款智能手機

的硬件都是大同小異，再加上安卓的開源系統，要推出自家的手機已經不是特別困難的事情，但

問題是橫空出世的新手機如何在價格上和低端品牌競爭，又如何在性能和品牌價值上和高端品牌

競爭？如果新手機在市場上無法把握自己的定位，光靠蔚來車主的支持，恐怕也很難獲得成功。

蔚來現價升１％，報６９﹒８元。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

