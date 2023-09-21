《經濟通通訊社２１日專訊》深交所對三花智控（深：００２０５０）昨日（２０日）發布

ＧＤＲ（全球存托憑證）發行下的首份審核問詢函。深交所首先關注到三花智控募資投向是否符

合全球存托憑證定位的問題，隨後就募投項目與主業相關性、前次募投項目進展等問題展開問詢

，要求公司予以詳細說明。

根據中證監的要求，ＧＤＲ募投項目需投向符合國家產業政策的主業領域，滿足海外布局、

業務發展需求。以募投項目定位為例，深交所要求三花智控結合境內外募投項目的募集資金金額

佔比，說明此次發行是否符合「滿足海外布局、業務發展需求」的全球存托憑證定位。

同時，募投項目與主業相關性也是問詢重點。問詢函指出，申報材料稱機器人機電執行器研

發項目有利於公司提升在機器人機電執行器等新興產業領域的研發能力。對此，深交所要求三花

智控結合機器人項目研發內容及必要性、與公司主營業務的關聯度、人員技術儲備情況、相關收

入或訂單情況等，說明機器人項目是否屬於投向主業領域。

另外，募投項目毛利率預測值較高的問題也被深交所提及。據披露，三花智控ＧＤＲ募投項

目中的波蘭項目、泰國項目、廣東項目預測毛利率分別為２１﹒８２％、２０﹒３７％、

２７﹒５５％。就此，深交所要求公司結合募投項目擬生產產品增長率、毛利率、期間費用率等

指標，與同行業可比公司的經營情況進行橫向比較，說明相關效益預測是否合理、謹慎。

三花智控今年７月２７日公布了ＧＤＲ發行的最新進展，公司當日披露發行ＧＤＲ新增境內

基礎Ａ股股份申請文件已獲深交所受理。根據公告，公司此次發行的ＧＤＲ擬在瑞士證券交易所

掛牌上市，募資總額不超過５０億元人民幣，將投入到三花墨西哥年產８００萬套智能化熱管理

部件項目、三花波蘭汽車零部件生產線項目等七個項目以及補充流動資金。（ｌｃ）

