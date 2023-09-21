  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

21/09/2023 08:42

【樓市鬆綁】廣州調整住房限購政策，取消部分外圍區域限購

　　《經濟通通訊社２１日專訊》一線城市廣州再度率先出手為樓市政策鬆綁，最新發布優化房
地產市場平穩健康發展政策的通知，廣州市戶籍居民家庭在越秀、海珠、荔灣、天河、白雲（不
含江高鎮、太和鎮、人和鎮、鍾落潭鎮）、南沙等區限購２套住房，非該市戶籍居民家庭憑２年
個稅或社保限購１套。這意味著，除上述提到的區域之外，廣州解除了其餘外圍區域（黃埔、番
禺、花都、白雲區部分地區）的限購。
　　此外，當局將越秀、海珠、荔灣、天河、白雲、黃埔、番禺、南沙、增城等區個人銷售住房
增值稅徵免年限從５年調整為２年。
　
＊「認房不認貸」新樓成交量不及預期＊
　
　　根據公開數據統計，廣州新房市場交易連續５個月下跌，「認房不認貸」新政以來的３周，
廣州新房市場的成交量增長幅度分別為１５％、６％、－６％，同樣不及預期。
　　廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，廣州迫切需要發布新的政策以提振
市場情緒，避免預期惡化和市場下行形成負反饋循環，緩解過快下行的局面。在新的樓市形勢下
，過去長期過熱時期，以緊縮、需求端抑制為特徵的調控政策，都不再適用了，都要退出了。
（ｒｙ）

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞► 立即申請

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

沙田第一條公屋邨叫咩名？「瀝源」先係「沙田」嘅真實身份？70年代落成嘅瀝源邨點解會成為公屋典範？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金