《經濟通通訊社２１日專訊》一線城市廣州再度率先出手為樓市政策鬆綁，最新發布優化房

地產市場平穩健康發展政策的通知，廣州市戶籍居民家庭在越秀、海珠、荔灣、天河、白雲（不

含江高鎮、太和鎮、人和鎮、鍾落潭鎮）、南沙等區限購２套住房，非該市戶籍居民家庭憑２年

個稅或社保限購１套。這意味著，除上述提到的區域之外，廣州解除了其餘外圍區域（黃埔、番

禺、花都、白雲區部分地區）的限購。

此外，當局將越秀、海珠、荔灣、天河、白雲、黃埔、番禺、南沙、增城等區個人銷售住房

增值稅徵免年限從５年調整為２年。



＊「認房不認貸」新樓成交量不及預期＊



根據公開數據統計，廣州新房市場交易連續５個月下跌，「認房不認貸」新政以來的３周，

廣州新房市場的成交量增長幅度分別為１５％、６％、－６％，同樣不及預期。

廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，廣州迫切需要發布新的政策以提振

市場情緒，避免預期惡化和市場下行形成負反饋循環，緩解過快下行的局面。在新的樓市形勢下

，過去長期過熱時期，以緊縮、需求端抑制為特徵的調控政策，都不再適用了，都要退出了。

（ｒｙ）

