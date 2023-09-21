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AH股新聞

21/09/2023 08:45

《中國要聞》普京對獲邀訪華感高興，王毅：願與俄方加強務實合作

　　《經濟通通訊社２１日專訊》俄羅斯媒體報道，俄羅斯總統普京會見訪俄的中共中央政治局
委員、中央外辦主任、外長王毅。普京表示，很高興接受中國國家主席習近平邀請，在下月北京
召開第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇期間訪華。
　　普京又稱，中方的「一帶一路」倡議完全符合俄羅斯利益，亦與俄方打造大歐亞空間的想法
一致，並稱王毅此行對俄中雙邊關係發展提供了良好的動力，俄中在構建多極世界的立場一致。
　　王毅在會談中表示，中方願意繼續與俄方加強務實合作，在國際舞台上加強協調，並稱中俄
作為聯合國安理會常任理事國，肩負重要責任，致力於和平與發展。
　　王毅指出，他較早時與俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫，進行雙邊戰略安全磋商時，達
成了一系列重要協議，並強調無論國際風雲如何變幻，中方都願意與俄方繼續加強互信及務實合
作。「我們來共同維護好中俄兩國共同的正當利益，同時推動國際秩序朝著公正合理方向發展，
作出我們兩國新的貢獻。」王毅說。
　　俄羅斯非官方通訊社國際文傳電訊社早前報道，俄羅斯總統普京將於１０月前往北京，與中
國國家主席習近平舉行會談。在北京，外交部發言人毛寧昨日回應有關「一帶一路」國際合作高
峰論壇情況時表示，截至目前，已經有１１０多個國家的代表確認與會。（ｒｙ）

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