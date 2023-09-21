《經濟通通訊社２１日專訊》北京市發布外商投資條例（徵求意見稿），鼓勵和引導外國投

資者在國家《鼓勵外商投資產業目錄》和戰略性新興產業、高端製造業、現代服務業等本市重點

發展領域內投資，亦鼓勵外商投資企業綠色低碳發展，積極參與碳達峰碳中和戰略。

新規又列出三種鼓勵投資的企業類型。當局擬鼓勵符合條件的外國投資者在北京設立投資性

公司，而投資性公司投資設立的企業，可以按照有關規定享受外商投資企業待遇。新規亦鼓勵外

國投資者設立跨國公司地區總部和各類功能性機構，支持其在京集聚業務、拓展功能，升級為亞

太總部、全球總部；及鼓勵外國投資者在北京設立外資研發中心、外資研發總部等，支持其參與

北京研發公共服務平台建設和政府科技計劃項目。

新規又提到向外資企業提供資金跨境流動便利，稱按照國家規定，支持真實合規的、與外國

投資者投資相關的資金轉移自由匯入、匯出且無遲延。

在外資企業關注的數據跨境方面，新規指北京市將為符合條件的外商投資企業建立綠色通道

，高效開展重要數據和個人信息出境安全評估，制定可自由流動的一般數據清單，促進數據安全

有序自由流動。

新規又提到，外國投資者或者外商投資企業違法行為輕微並及時改正，沒有造成危害後果的

，不予行政處罰；初次違法且危害後果輕微並及時改正的，可以不予行政處罰。

香港、澳門及台灣地區投資者，以及定居在國外的中國公民在本市投資，亦可參照此條例執

行。（ｅｙ）

