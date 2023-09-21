《經濟通通訊社２１日專訊》美聯儲周三（２１日）採取「鷹派暫停加息」策略，決定維持

利率不變，但暗示年內還將再加息一次，並會在更長時間內維持高利率。美債孳息率攜美元走高

，蘋果和特斯拉等大型股下跌。滬深股市今早低開，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒１７％，

報３１０３﹒１８點，再吹響保衛三千一號角，深成指低開０﹒２２％，創業板指低開

０﹒２２％，軍工、地產股造好，消費股領跌。

值得留意的是，Ａ股近兩日交投淡靜，昨日全日成交更只有５７３２億元（人民幣．下同）

，創下自２０２２年１０月１１日以來的成交新低，關注Ａ場氣氛在美聯儲作出利率決策後能否

有所改善。

繼二線城市密集放寬限購後，作為一線城市的廣州有見新房銷售持續疲軟，亦出手為樓市政

策鬆綁，開放外圍區域（黃埔、番禺、花都及白雲區部分地區）的限購，個人銷售住房增值稅徵

免年限從５年調整為２年。

意大利外長塔加尼接受媒體採訪時表示，總理梅洛尼已與中國就該國退出「一帶一路」投資

協定的計劃進行了溝通。

人民銀行進行１６９０億元７天期逆回購，同時進行８２０億元１４天期逆回購操作，今日

淨投放１４１０億元。（ｓｃ）

