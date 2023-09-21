《經濟通通訊社２１日專訊》美聯儲周三（２１日）採取「鷹派暫停加息」策略，決定維持
利率不變，但暗示年內還將再加息一次，並會在更長時間內維持高利率。滬深股市今早低開，在
消費和汽車板塊帶動下跌幅半日稍擴大，滬綜指半日跌０﹒５９％，報３０９０﹒３１點，失守
三千一，創本月新低，至於深成指跌０﹒７１％，報１０００１﹒０１點，創近３年半新低，盤
中一度失萬點關口，創業板指跌０﹒７３％。
Ａ股今日繼續延續此前兩日的慘淡氣氛，今早兩市成交只有３４９７億元（人民幣．下同）
，和上日同時段成交相若。外資密密走，陸股通淨流出近２４億元。
＊廣州限購鬆動，地產股不給面子＊
繼二線城市密集放寬限購後，作為一線城市的廣州有見新房銷售持續疲軟，亦出手為樓市政
策鬆綁，開放外圍區域（黃埔、番禺、花都及白雲區部分地區）的限購，個人銷售住房增值稅徵
免年限從５年調整為２年；河北雄安新區取消商品住房預售，實行現房銷售，並在新建片區市場
化項目中配置不低於３０％的「只租不售」型住房，教育、醫療、就業等公共服務領域「租售同
權」。
惟地產股表現個別，保利發展（滬：６０００４８）升１﹒１％，招商蛇口
（深：００１９７９）升０﹒４％，金地集團（滬：６００３８３）、萬科Ａ
（深：０００００２）無升跌，新城控股（滬：６０１１５５）、華僑城Ａ
（深：００００６９）跌０﹒２％，格力地產（滬：６００１８５）跌１％。
＊消費股領跌，易綱稱居民不肯花錢＊
人民銀行前行長、目前擔任全國政協常委、經濟委員會副主任的易綱在人民政協網刊署名文
章稱，當前經濟運行主要有幾個特點：居民部門少花錢、提前還貸現象突出；企業部門分化較為
嚴重，政府部門地方債務風險有所加大等。易綱建議適度加大宏觀政策調控力度，切實支持擴大
內需，促進經濟良性循環，推動今年全年５％左右的預期經濟增長目標順利實現。
消費類股價今早領跌，紡織板塊方面，康隆達（滬：６０３６６５）跌６％，曼卡龍
（深：３００９４５）挫５﹒１％，牧高笛（滬：６０３９０８）跌４﹒５％，美邦服飾
（深：００２２６９）跌４％，森馬服飾（深：００２５６３）走低３％；釀酒板塊方面，今世
緣（滬：６０３３６９）跌２﹒７％，水井坊（滬：６００７７９）跌２﹒６％，瀘州老窖
（深：０００５６８）跌１﹒４％，金徽酒（滬：６０３９１９）跌１﹒４％，五糧液
（深：０００８５８）軟１﹒２％；日用化工板塊方面，倍加潔（滬：６０３０５９）跌
３﹒９％，拉芳家化（滬：６０３６３０）跌３﹒１％，水羊股份（深：３００７４０）走低
２﹒４％。（ｅｙ）
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