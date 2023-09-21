《經濟通通訊社２１日專訊》美聯儲周三（２０日）採取「鷹派暫停加息」策略，決定維持

利率不變，但暗示年內還將再加息一次，並會在更長時間內維持高利率。滬深股市今早低開，在

消費和汽車板塊帶動下跌幅半日稍擴大，至午後多個板塊跌幅超過１％，近３９００隻個股下跌

，滬綜指在全日最低位收市，跌０﹒７７％報３０８４﹒７點，失守三千一，三連跌，創８月

２５日以來新低，至於深成指跌０﹒９％，報９９８１﹒６７點，是近３年半新低以來首穿萬點

關口，創業板指跌０﹒９９％。

Ａ股今日延續此前兩日的慘淡氣氛，全日兩市成交只有５７９０億元（人民幣．下同），較

上日成交稍增１％，同樣低於６０００億元。外資密密走，陸股通淨流出逾４３億元，連續三日

流出。



＊旅遊、白酒領跌＊



消費股集體捱沽，其中以旅遊板塊跌幅最強，儘管中國外交部簡化外國人來華簽證申請，但

亦無力提振，曲江文旅（滬：６００７０６）跌５﹒３％，天目湖（滬：６０３１３６）跌

３﹒８％，中國中免（滬：６０１８８８）跌３﹒３％，九華旅遊（滬：６０３１９９）走低

３﹒２％，西安旅遊（深：０００６１０）跌２﹒６％。

外資持續流出，白酒股領跌，今世緣（滬：６０３３６９）挫３﹒２％，水井坊

（滬：６００７７９）、瀘州老窖（深：０００５６８）跌２﹒９％，舍得酒業

（滬：６００７０２）跌２﹒５％，洋河股份（深：００２３０４）跌２％，貴州茅台

（滬：６００５１９）跌１﹒４％。



＊廣州限購鬆動，地產股仍偏跌＊



繼二線城市密集放寬限購後，作為一線城市的廣州有見新房銷售持續疲軟，亦出手為樓市政

策鬆綁，開放外圍區域（黃埔、番禺、花都及白雲區部分地區）的限購，個人銷售住房增值稅徵

免年限從５年調整為２年；河北雄安新區取消商品住房預售，實行現房銷售，並在新建片區市場

化項目中配置不低於３０％的「只租不售」型住房，教育、醫療、就業等公共服務領域「租售同

權」。

惟地產股表現偏跌，新城控股（滬：６０１１５５）跌１％，招商蛇口

（深：００１９７９）軟０﹒１％，金地集團（滬：６００３８３）跌０﹒９％，萬科Ａ

（深：０００００２）軟０﹒２％，至於保利發展（滬：６０００４８）則升０﹒５％。

（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３６７２﹒４４ －０﹒９０

上證綜合指數 ３０８４﹒７０ －０﹒７７ ２４３５﹒３６

上證Ａ股指數 ３２３４﹒２１ －０﹒７７

深證成份指數 ９９８１﹒６７ －０﹒９０ ３３５４﹒９０

深圳創業板指數 １９６７﹒６１ －０﹒９９

上證Ｂ股指數 ２３０﹒７０ －１﹒０９ ０﹒６５

深證Ｂ股指數 １１０８﹒７８ －１﹒０９ ０﹒３４

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