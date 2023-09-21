《經濟通通訊社２１日專訊》官媒《人民日報》發文呵護民企，稱民營經濟是高質量發展的

重要基礎，是推動中國全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮鬥目標的重要力量。文

章指，中共總書記習近平高度重視民營經濟發展，圍繞加強新時代民營經濟工作多次作出重要指

示批示，強調要深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，落實落細促進民營經濟發展

壯大的政策措施，進一步提振民營經濟發展信心，促進民營經濟做大做優做強。

文章引述習近平在２０１８年的講話指，民營企業和民營企業家是自己人，文章稱，習近平

的重要論述進一步明確了民營經濟和民營經濟人士在中共治國理政和社會主義事業中的重要地位

和作用，清晰表明了促進民營經濟發展壯大的必要性、必然性和長期性。

文章又引述習近平的講話指，「在社會主義市場經濟條件下規範和引導資本發展，既是一個

重大經濟問題、也是一個重大政治問題，既是一個重大實踐問題、也是一個重大理論問題」，「

正確處理不同形態資本之間的關係，在性質上要區分，在定位上要明確，規範和引導各類資本健

康發展」等等。文章稱，這些重要論述為正確處理資本和利益分配問題、更好發揮資本的功能等

提供了根本遵循。（ｅｙ）

