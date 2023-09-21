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AH股新聞

21/09/2023 10:03

《經濟時評》人行前行長易綱建議加大力度刺激經濟及推動戶籍改革

　　《經濟通通訊社２１日專訊》目前擔任全國政協常委、經濟委員會副主任的人民銀行前行長
易綱日前撰文稱，今年第二季以來中國經濟恢復有所放緩，製造業ＰＭＩ連續３個月處於收縮區
間，經濟內生動力和市場信心偏弱，房地產市場風險尚未出清，他指當前經濟運行主要有幾個特
點，包括居民部門少花錢、提前還貸現象突出；企業部門分化較為嚴重，政府部門地方債務風險
有所加大等。
　　易綱建議適度加大宏觀政策調控力度，切實支持擴大內需，促進經濟良性循環，推動今年全
年５％左右的預期經濟增長目標順利實現；易綱又建議當局發揮好結構性貨幣政策作用，因城施
策支持剛性和改善性住房需求，此外通過戶籍改革推動城鎮化，釋放消費潛力。
　　不過易綱亦在文章中反駁「通縮論」。稱中國需求還在回升，貨幣信貸增長較快，不符合通
縮的典型特徵，他預計隨著基數降低、經濟內生動力增強，ＣＰＩ中樞有望溫和抬升，ＰＰＩ預
計第四季可能有所回升。
　　在就業問題方面，易綱認為中國就業情況總體穩定，但結構性矛盾突出。至於匯率方面，易
綱認為受美元高位運行和境內暑期集中購匯等因素影響，人民幣匯率走弱，但近期已有所回升。
（ｅｙ）

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