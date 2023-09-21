《經濟通通訊社２１日專訊》繼恒大財富法定代表人、總經理杜亮後，再有與恒大系有關的

重要人物出事。據內媒從多個信源處獲悉，原恒大集團副總裁兼原恒大人壽董事長朱加麟於近日

被留置調查。儘管朱加麟目前在中融人壽擔任副董事長，但業界估計其受查應和恒大系有關。

中國金監總局深圳監管局上周同意海港人壽整體受讓恒大人壽的保險業務，海港人壽由中國

保險保障基金有限責任公司、太平人壽，以及廣東省、深圳市和重慶市地方國有企業共同設立，

其中深圳國資絕對控股。海港人壽目前已開業，不但受讓恒大人壽的資產負債，亦會承接機構網

點及人員及全面履行保險合同義務。

朱加麟出生於１９６４年１０月，現年５９歲，研究生學歷，高級經濟師。１９８６年起朱

加麟在中信系任職超過３０年，從中信實業銀行辦公室公關科科員做起，一路做到中信銀行黨委

委員、副行長兼總行營業部（北京分行）黨委書記、總經理等職務，期間有１３年在中信旗下的

中信保誠人壽工作。在２０１７年離開中信系後，朱加麟進入恒大集團，曾任集團副總裁兼恒大

人壽董事長、恒大集團執行總裁、常務副總裁等職務，他在加盟恒大人壽１４個月之後便閃辭，

但仍然保留恒大人壽董事職務。於２０２１年１０月，即恒大集團流動性危機爆發後，朱加麟的

名字還出現在恒大人壽的２０２１年三季度償付能力報告中，直至２０２１年末朱加麟加入中融

人壽。（ｅｙ）

