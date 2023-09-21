《經濟通通訊社２１日專訊》廣州不再對新盤提供指導價，北京海淀區亦取消二手房指導價

，兩大一線城市的「限價令」先後鬆動，深圳的二手房指導價近幾個月也出現鬆動跡象，但都轉

眼成空。多名網民今日上午又發現，深圳最大本土房產中介「樂有家」Ａｐｐ重新上線深圳二手

房掛盤價，而且價格進取。報價顯示，整體掛盤價超出預期，比最近的成交價整體高出２０％左

右。

深圳在２０２１年２月８日實行二手房參考價政策，各大房產交易平台只能顯示官方參考價

，若要得知房源的真實價格，需要詢問平台中介。由於二手房指導價與銀行放貸額度掛勾，有關

政策重創深圳二手樓市場，實行首年全市二手房成交量按年大跌５７％，去年再跌４７％，創近

２０年最低記錄。

今年４月，市傳深圳將取消二手房參考價，一些地產中介平台還恢復顯示房源真實掛盤價，

但不到一天就「撤回」。至上周二晚（１２日），貝殼找房平台突然展示出深圳樓盤「近半年成

交均價」，而不是政府的參考價，惟相關數據翌日已「消失」，隨後內媒引述接近貝殼找房的人

士指，只是公司內部出錯：本來準備放出北京的二手房成交價，結果選錯城市才把深圳的價格放

出來了。（ｓｌ）

