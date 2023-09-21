《經濟通通訊社２１日專訊》華為全聯接大會昨起一連三日在上海舉行。華為今日在大會上

發布盤古汽車大模型和醫學大模型，並宣布和展示了盤古數字人大模型和盤古氣象大模型的重磅

升級。華為常務董事、華為雲ＣＥＯ張平安表示，盤古大模型的目標不僅僅是解決難題，更重要

的是幫助各行各業的客戶解決最困難的問題。

據介紹，盤古汽車大模型覆蓋汽車設計、生產、營銷、研發等業務場景。盤古汽車大模型通

過構建數字孿生空間，生成複雜場景樣本，讓自動駕駛Ｃｏｒｎｅｒ Ｃａｓｅ（邊角案例）學

習訓練周期從２周以上縮短到２天內。目前一汽解放（深：０００８００）已結合盤古汽車行業

大模型，將其作為企業智慧大腦，與既有業務系統深度融合，打造員工貼身智能工作助手，重塑

人機協同新型生產關係。

盤古醫學大模型則是華為雲在醫療領域又一重大創新。張平安介紹，盤古醫學大模型學習了

１６００萬學術期刊等海量高質量數據以及１００多萬結構化知識圖譜，得以具備醫學臨床輔助

能力，可以在醫學檢驗、臨床輔助診療、個人健康管理等場景，成為醫生和患者有力的醫學助手

。



＊盤古氣象平台邀測最新降雨預測功能，數字人大模型打造ＡＩ主播＊



此外，華為雲發布盤古氣象平台，並宣布盤古氣象大模型將新增降水預測能力。盤古氣象平

台將於９月３０日正式啟動邀測，讓全球用戶直接調用降水預測等功能，攜手全球客戶和夥伴，

打造區域更高分辨率降水預測模型，挑戰暴雨紅色預警由提前３小時到提前２４小時。

華為雲同時展示了盤古數字人大模型的重磅升級，為客戶打造數字人直播助手。通過錄製一

段３－５分鐘視頻，盤古數字人大模型即可為直播主播生成逼真的數字人；同時，通過文本或語

音，精準驅動數字人準確、流利地介紹產品，口型匹配度超過９５％。基於大模型的語言泛化能

力，母語訓練一次，數字人便可說多國語言，實現全球直播能力；基於智能互動問答服務，可以

自動捕捉彈幕，並與觀眾實時互動。（ｓｌ）

