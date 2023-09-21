《經濟通通訊社２１日專訊》天眼查Ａｐｐ顯示，巨人投資有限公司近日新增一則股權凍結

信息，被執行人為巨人集團創始人、巨人網絡（深：００２５５８）董事長史玉柱，凍結股權數

額逾１﹒１４億元（人民幣．下同），凍結期限自２０２３年９月１８日至２０２６年９月１７

日，執行法院為北京金融法院。

史玉柱所持該公司股權此前已多次被凍結。據了解，股權凍結是指法院通過限制股權所有者

提取或轉移自己股權的一種強制措施，主要目的是防止股權收益的不當流失。

巨人投資有限公司成立於２００１年４月，法定代表人為史玉柱，註冊資本約１﹒１７億元

，經營範圍含實業投資、投資管理、資產管理等，由史玉柱、牛金華分別持股約９８％、２％。

公司共對外投資３６家企業，知識產權方面有商標信息４６２條。

近十年，巨人投資的投資版圖遍布醫美、遊戲、金融等領域，與史玉柱個人的投資版圖重合

，即主要聚焦娛樂、金融兩個板塊。去年９月巨人網絡自研遊戲《原始征途》公測前夕，在「退

休」逾９年的史玉柱試玩《原始征途》後提出多條意見，並重回巨人網絡遊戲研發一線勒令重做

。推遲至今年３月上線的《原始征途》表現良好，上線後首月流水破３億元，第二季營收同比增

長９３﹒５８％、淨利同比增長８３﹒５７％，上半年累計流水破１０億元。巨人網絡上半年實

現營收１４﹒４３億元，同比增長３５﹒６８％；實現歸母淨利潤６﹒６４億元，同比增長

３２﹒９５％。（ｓｌ）

