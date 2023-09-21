《經濟通通訊社２１日專訊》中秋國慶８天假期將至，多個旅遊平台數據顯示，假期期間的

酒店住宿、景區門票等預訂火爆，預計今年將是史上「最熱」國慶黃金周，各地餐飲、零售業也

摩拳擦掌準備大展拳腳。為進一步規範市場價格和競爭，營造和諧有序市場氛圍，北京市市場監

督管理局、天津市市場監督管理委員會、河北省市場監督管理局聯合發布《規範中秋國慶期間京

津冀市場價格和競爭行為提示》，其中要求，餐飲經營者的點菜單、價格標簽或店內其他點菜工

具，對同一種類、同一規格菜品的標價應當統一，不得出現「兩套菜單」，亦不得出現「時令價

」等模糊標價。

此外，賓館住宿、露營場所、文娛演出經營者要按規定明碼標價，不得收取未予標明的費用

。賓館住宿場所提供客房用品收費的，應標明收費範圍、收費標準，提供洗滌訂票等有償服務的

，應標明收費項目及收費標準等信息。公園、旅遊參觀點、博物館、名人故居等單位，要做好門

票價格、導遊講解和遊樂設施等收費公示，嚴格規範景點內小商品、餐飲等延伸服務經營者價格

行為；不得出現不執行政府定價、私自設立「園中園」、擅自增設收費項目、變相提高門票價格

、價格欺詐，以及不按規定明碼標價、不執行對特殊人群的相關減免、優惠措施等行為。

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