《經濟通通訊社２１日專訊》中澳關係持續回暖，中國商務部８月５日起終止對原產於澳州

的進口大麥徵收反傾銷稅和反補貼稅，指已無繼續徵收的必要。對於澳洲官員希望「中澳兩國葡

萄酒貿易救濟措施世貿爭端案能夠參照大麥案模式解決」，中國商務部新聞發言人何亞東今日在

例行新聞發布會上表示，中方願與澳方相向而行，在大麥案爭端解決的基礎上，進一步增強互信

和合作，充分照顧彼此關切，推動一攬子解決葡萄酒案和中方訴澳３種產品反傾銷反補貼措施案

等。中方對繼續通過多邊渠道解決上述問題持開放態度。

何亞東指出，中國的葡萄酒產業非常重要，案件涉及１０００多家中國葡萄酒企業。中澳雙

方此前已多次討論，同意通過對話協商方式，共同積極尋求迅速解決其他爭端，即澳訴中國葡萄

酒反傾銷反補貼措施案和中國訴澳相關產品反傾銷反補貼措施案。

何亞東又指，今年以來，中澳在各層級就妥善解決兩國在世貿組織的貿易爭端案進行了深入

探討。澳方表達了對大麥、葡萄酒反傾銷反補貼措施世貿爭端案的關注，中方也就澳對華風塔、

鐵道輪轂和不銹鋼水槽等３種產品的反傾銷反補貼措施，以及澳對華貿易救濟調查中的不當做法

闡明了嚴正關切。（ｓｌ）

