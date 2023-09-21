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AH股新聞

21/09/2023 15:41

《中國監管》據報中證監向量化私募基金、券商調研量化交易策略

　　《經濟通通訊社２１日專訊》滬深股市自８月起跌跌不休，有聲音質疑為股市貢獻大量成交
量的量化基金是「砸盤」的主力，官媒上周亦發文狙擊量化基金，指其通過與券商合作取得高波
動融券，或加強市場上的做空力量，質疑現時合規的融券Ｔ＋０策略是否存在制度套利漏洞。《
路透》今日引述多名知情人士透露，中國證監會最近幾周向一些量化私募基金和主要券商展開問
詢和調研，了解融券賣空及其量化客戶的交易策略，而在中證監指導下，上海和深圳證券交易所
向大型量化基金尋求有關該等機構盈利策略的信息，「就是了解你的交易邏輯是甚麼，你的收益
來源是甚麼？在甚麼市場情況下你會淨多，甚麼市場情況下你可能淨空？買賣原因是甚麼？」《
路透》表示，中證監和滬深交易所暫未有回應。
　　早前花旗集團分析師在一份報告中指出，中證監將收緊量化基金政策，可能會對券商產生負
面影響，但也意味著更多寬鬆措施有機會推出，進而有利於券商業。報告指，證券交易印花稅下
調後，Ａ股市場劇烈波動，引發公眾對量化基金的廣泛批評。雖然量化新規對Ａ股的直接影響或
有限，但可能會禁止量化基金透過融券進行Ｔ＋０交易，券商可能因此受到負面影響，因為日均
成交量和融券業務可能下滑。（ｓｌ）

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