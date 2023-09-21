  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

21/09/2023 07:53

《國企紅籌》中國建材（３３２３）附屬北新擬購嘉寶莉化工控制權

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中國建材（０３３２３）公布，附屬公司北新建材
（深：０００７８６）與香港世駿簽訂一份交易條款備忘錄，擬以現金收購嘉寶莉化工集團控制
權。
　　該集團指，北新建材與香港世駿亦簽訂一份誠意金協議，有關北新建材擬向香港世駿支付誠
意金１０００萬元人民幣，體現收購誠意和推進有關建議股權收購的盡職調查和審計評估工作。
嘉寶莉化工集團主要從事塗料及相關產品的研發、生產和銷售，由香港世駿持有３１﹒４％股權
。（ｗｈ）

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞► 立即申請

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

沙田第一條公屋邨叫咩名？「瀝源」先係「沙田」嘅真實身份？70年代落成嘅瀝源邨點解會成為公屋典範？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金