《經濟通通訊社２１日專訊》中國建材（０３３２３）公布，附屬公司北新建材
（深：０００７８６）與香港世駿簽訂一份交易條款備忘錄，擬以現金收購嘉寶莉化工集團控制
權。
該集團指，北新建材與香港世駿亦簽訂一份誠意金協議，有關北新建材擬向香港世駿支付誠
意金１０００萬元人民幣，體現收購誠意和推進有關建議股權收購的盡職調查和審計評估工作。
嘉寶莉化工集團主要從事塗料及相關產品的研發、生產和銷售，由香港世駿持有３１﹒４％股權
。（ｗｈ）
【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞► 立即申請
21/09/2023 07:53
《國企紅籌》中國建材（３３２３）附屬北新擬購嘉寶莉化工控制權
《經濟通通訊社２１日專訊》中國建材（０３３２３）公布，附屬公司北新建材
（深：０００７８６）與香港世駿簽訂一份交易條款備忘錄，擬以現金收購嘉寶莉化工集團控制
權。
該集團指，北新建材與香港世駿亦簽訂一份誠意金協議，有關北新建材擬向香港世駿支付誠
意金１０００萬元人民幣，體現收購誠意和推進有關建議股權收購的盡職調查和審計評估工作。
嘉寶莉化工集團主要從事塗料及相關產品的研發、生產和銷售，由香港世駿持有３１﹒４％股權
。（ｗｈ）
【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞► 立即申請
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
雙櫃台N
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰