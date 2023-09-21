《經濟通通訊社２１日專訊》中國建材（０３３２３）公布，附屬公司北新建材

（深：０００７８６）與香港世駿簽訂一份交易條款備忘錄，擬以現金收購嘉寶莉化工集團控制

權。

該集團指，北新建材與香港世駿亦簽訂一份誠意金協議，有關北新建材擬向香港世駿支付誠

意金１０００萬元人民幣，體現收購誠意和推進有關建議股權收購的盡職調查和審計評估工作。

嘉寶莉化工集團主要從事塗料及相關產品的研發、生產和銷售，由香港世駿持有３１﹒４％股權

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