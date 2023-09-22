《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》國務院總理李強２１日在北京市調研專精

特新企業發展情況。在座談交流時，李強指出，中國經濟正處在高質量發展爬坡過坎的重大關口

，必須進一步增強發展信心，保持轉型升級定力。大力推動科技創新，堅持走精耕細作之路，不

斷向高端化智能化綠色化轉型，向產業鏈創新鏈價值鏈高端攀升。

他強調，針對企業在融資支持、稅收優惠、准入門檻、產權保護、人才培養等方面的訴求，

推出更加精準有效的政策，提供更加及時便利的服務。



＊調研準備Ａ股上市的國科天迅、華卓精科＊



李強首先來到北京長木谷醫療科技股份有限公司，聽取骨科人工智能與手術機器人創新醫療

器械產業發展情況介紹，走進模擬數字化手術室察看相關場景演示，希望他們進一步加強人工智

能輔助診療技術研發，推出更多優質產品和服務，讓科技更好造福於民。

在擬Ａ股ＩＰＯ的北京國科天迅科技股份有限公司，李強聽取公司研發情況匯報，了解公司

產品在重大裝備、新能源汽車等領域的應用情況，對他們多年堅持自主研發給予充分肯定，勉勵

企業圍繞國家重大需求，在前沿科技攻關上取得更大成果。李強要求有關方面在新產品新技術應

用推廣上加大支持力度，更好帶動相關產業發展。

準備科創板ＩＰＯ的北京華卓精科科技股份有限公司，李強詳細了解關鍵核心技術攻關與產

業化進展，並走進車間，細緻察看產品核心部件和設備集成調試情況，與企業負責人就集成電路

產業創新發展深入交流。他強調，必須堅定不移把一些關鍵技術、關鍵環節建立在能夠獨立自主

的基礎上，把發展的主動權牢牢掌握在自己手中。

