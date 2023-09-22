《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》希佰資有限公司２１日提交了《合格境外
投資者許可》申請並獲受理。這已是９月第四家申報合格境外投資者（ＱＦＩＩ）資格許可的機
構。
中證監官方網站顯示，９月份以來，除希佰資有限公司外，還有吉尼斯資產管理有限公司、
招銀國際（新加坡）私人有限公司、群益證券（香港）有限公司提交了《合格境外投資者許可》
申請並獲受理。另外，還有國傑投資控股有限公司於９月１１日提交相關申請，並已於９月１５
日收到第一次書面反饋。
22/09/2023 09:10
《駐京專電》四外資機構申報ＱＦＩＩ資格，包括群益證券香港
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》希佰資有限公司２１日提交了《合格境外
投資者許可》申請並獲受理。這已是９月第四家申報合格境外投資者（ＱＦＩＩ）資格許可的機
構。
中證監官方網站顯示，９月份以來，除希佰資有限公司外，還有吉尼斯資產管理有限公司、
招銀國際（新加坡）私人有限公司、群益證券（香港）有限公司提交了《合格境外投資者許可》
申請並獲受理。另外，還有國傑投資控股有限公司於９月１１日提交相關申請，並已於９月１５
日收到第一次書面反饋。
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