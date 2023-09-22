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AH股新聞

22/09/2023 13:55

《新股上市》德勤料本港今年新股集資額５００億元，或創１１年低

　　《經濟通通訊社２２日專訊》德勤中國華南區主管合伙人歐振興表示，預期今年首三季度香
港新股集資額按年大跌６１％至２４７億元，只能排在第八位，較上半年排第六位再跌兩位。
　　全球ＩＰＯ融資前五大交易所分別是上交所、深交所、納斯達克、紐交所、阿布扎比證券交
易所。上交所與深交所穩居環球新股融資額排行榜冠亞軍，納斯達克躍居第三。
　
＊料今年本港新股集資額５００億，排第五位＊
　
　　歐振興表示，估計香港第四季發行新股以中小型企業為主，仍以內地企業為主導。內地復甦
力度比預期慢，再加上加息比預期強勁，香港作為國際市場，過去存在此兩個不利因素，估計今
年集資額是過去１０至１１年低位，市場氣氛仍然持觀望態度，例如內地經濟刺激會否慢慢加強
。但他補充，全球交易所都受環球因素影響，「大家都有調整」，仍對香港市場有信心，認為港
交所（００３８８）有很大機會能爭取第五位，並估計全年集資金額有機會５００億元。
　
＊料內地新股保持發行常態化＊
　
　　德勤中國資本市場服務部上市業務主管合伙人紀文和表示，中國內地新股市場前景展望方面
，截至２０２３年９月１４日，已經過會但尚未發行的企業共計有２４０家，與２０２２年９月
３０日的２２７家相比有所增加，預料２０２３年中國內地新股會科學合理保持發行常態化，資
本市場穩健運行。北交所預計２０２３年度將會有７５至８５隻新股發行，融資額約達１４０至
１６０億元人民幣。上海及深圳主板估計有約５０至７０隻新股，融資額約達７００至９００億
元人民幣。（ｋｋ）

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