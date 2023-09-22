《經濟通通訊２２日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



高頻數據改善傳遞經濟向好訊息

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物流指標持續走強、生產投資加快恢復、住房消費邊際改善??近期，一系列高頻數據顯示，隨

著政策「組合拳」效果不斷顯現，積極因素在積累，亮點在增多，社會預期有所好轉，經濟運行

有望延續回升向好態勢。



京滬雙雙出手便利外商投資

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北京市商務局、上海市政府２１日分別發布政策，提出支持真實合規的、與外國投資者投資相關

的資金轉移自由匯入、匯出且無遲延。



商務部：推動消費新業態健康發展

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中秋、國慶「雙節」是傳統的消費旺季。商務部新聞發言人何亞東在２１日召開的商務部例行新

聞發布會上表示，商務部正在組織開展「金九銀十」系列促消費活動，更好滿足居民節日消費需

求，推動消費持續恢復和擴大。





《上海證券報》



習近平將出席杭州第１９屆亞洲運動會開幕式

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外交部發言人華春瑩２１日宣布：國家主席習近平將於９月２２日至２３日出席杭州第１９屆亞

洲運動會開幕式，並為來華出席開幕式的外國領導人舉行歡迎宴會和雙邊活動。



多方合力穩增長，工業經濟持續恢復向好

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８月以來，工信部等多個部門密集發布十大重點行業穩增長工作方案，工業穩增長力度繼續加碼

。隨著各項政策落地生效，中國工業生產穩步恢復，產業結構不斷優化，企業信心逐步回升。



臨港新片區上市公司聯合會揭牌

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在９月２１日舉行的上海滴水湖新興金融大會秋季大會－－２０２３跨境金融主題會議上，上海

自貿區臨港新片區發起成立「臨港新片區上市公司聯合會」，以加快推進高水平對外開放，全面

提升上市企業國際競爭力。





《證券時報》



商務部推動出台支持汽車後市場發展舉措

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商務部新聞發言人何亞東２１日在例行新聞發布會上表示，中秋、國慶「雙節」將至，商務部將

在推動前期促消費政策落地見效的基礎上，圍繞重點領域，推動出台支持汽車後市場發展等一批

政策舉措。



成德高端能源裝備向世界級集群進發

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近日，在四川證監局指導下，證券時報與四川省上市公司協會攜手走進成都、德陽，實地探尋成

德高端能源裝備集群崛起的秘訣。



李強在北京市調研專精特新企業

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國務院總理李強２１日在北京市調研專精特新企業發展情況。他強調，要進一步堅定信心、保持

定力，支持廣大專精特新企業聚力科技創新、深耕細分領域，為推進科技自立自強、穩定產業鏈

供應鏈發揮更大作用。（ｌｃ）

