《鍾之日記》９月２２日，香港天氣：晴。香江魚缸：漲。祖國股市：升。



滬深股市今早開市波平如鏡，早段ＡＩ概念等板塊拉漲，為沉寂三日的Ａ股帶來生機，尾盤

傳出中國監管部門考慮提高境外投資者持股Ａ股比例上限，為市場再添一把柴火，刺激Ａ股在最

後一小時全面拉升，外資亦加速流入，滬綜指全日收漲１﹒５５％，報３１３２﹒４３點，為全

周最高點，累計本周升０﹒４７％；深成指今收漲１﹒９７％，報１０１７８﹒７４點，重返萬

點關，創業板指更升２﹒３２％。全日超過４４００隻個股上升。

兩市全日成交７６５４億元人民幣，按日急漲３２﹒２％，是９月１１日以來成交新高，北

上資金聞風提前進駐，陸股通今日淨流入近７５億元人民幣，中斷連續三日淨流出趨勢，並創７

月２８日以來淨流入新高。



＊Ａ股反彈帶挈，港股收復萬八＊



美國上周初領失業救濟金人數報２０﹒１萬人，遠低市場預期的２２﹒５萬人，也不及前值

２２﹒１萬人，表明勞動力市場繼續支撐經濟，華爾街ＶＩＸ波動指標上升，美股周四（２１日

）跌幅擴大。港股今日先跌，但受Ａ股顯著反彈帶挈，港股強勁拗腰升，全日收報１８０５７，

升４０２點或升２﹒３％，只有４隻藍籌錄得跌幅，主板成交亦大幅增加至１０１８億元。



＊傳聞有如及時雨，時機剛剛好＊



據《彭博》報道，中國監管部門正在考慮提高境外投資者對部分行業上市公司Ａ股的持股比

例上限，目的是為繼續開放和活躍資本市場。知情人士稱，有關政策建議仍處在初步考慮階段，

關於涉及哪些行業以及提高後的門檻如何等細節，目前尚無定論。

根據目前規定，所有境外投資者對單個上市公司Ａ股的持股比例總和不得超過３０％，單個

境外投資者通過合格境外機構投資者持有一家上市公司股票的，持股比例不得超過１０％。

此前三日Ａ股兩市成交處於今年最低位，除了政策提振力度不及前幾周外，亦有監管當局收

緊量化交易監管的因素，不過成交低迷對股市而言絕非好事，會導致外資加速離開Ａ股，形成惡

性循環，就在這事外媒就有了放寬外資投資Ａ股限制的傳聞，時機可謂恰到好處。

中資券商在港股表現振奮，其中，中金（０３９０８）升４﹒７％，中信証券

（０６０３０）升４﹒５％，中國銀河（０６８８１）漲３﹒７％，華泰六八八六

（０６８８６）升３﹒２％，中信建投（０６０６６）升３﹒１％，海通證券（０６８３７）升

２﹒７％。



＊ｉＰｈｏｎｅ內地瘋賣，帶旺電商價揚＊



蘋果ｉＰｈｏｎｅ １５系列今日上午８時正式開售，內地多家電商同步上線，並推出極速

送達服務。其中，阿里巴巴（０９９８８）旗下盒馬方面顯示，「盒區房」用戶８時０分５９秒

前下單ｉＰｈｏｎｅ １５、且勾選了「１８分鐘送達」服務的訂單，均已在８點１９分前送達

。

外賣平台餓了麼數據顯示，今日上午８時至１０時，全站ｉＰｈｏｎｅ交易額超平日全天逾

１０倍，除了最新ｉＰｈｏｎｅ １５之外，ｉＰｈｏｎｅ １４等次新系列銷量也明顯增長，

全站「ｉＰｈｏｎｅ」關鍵詞搜索指數較平日上漲８３倍。

至於另一電商平台京東到家，今早ｉＰｈｏｎｅ １５開售僅１０分鍾，已有２﹒５萬台新

機正在配送途中。截至１０點，京東到家ｉＰｈｏｎｅ １５系列銷售額同比ｉＰｈｏｎｅ

１４系列激增２５３％。

美團閃購數據顯示，ｉＰｈｏｎｅ １５系列新品銷量同比ｉＰｈｏｎｅ １４系列漲１３

倍，北京、上海、廣州、杭州、深圳銷售額居全國前五，銷售額平均增速近１０００％，三線及

以下低線城市銷量增長２３倍。

線下銷情同樣熾熱，不少消費者選擇到蘋果門店排隊取機、買機，深圳、上海、北京等地的

蘋果門店外今早都出現排隊人龍。上海一門店排頭位的消費者表示凌晨５時就到達排隊。北京就

有消費者表示，今年預約的人很多，訂購系統一度崩潰，他計劃將自己搶到的ｉＰｈｏｎｅ

１５ Ｐｒｏ Ｍａｘ，加價１５００元人民幣賣出。深圳部分門店亦見到「黃牛」收機的身影

，表示「ｉＰｈｏｎｅ １５ Ｐｒｏ Ｍａｘ加價７００元人民幣左右。」

早前華為搶在蘋果之前率先推Ｍａｔｅ ６０系列，掀起搶購潮，有輿論指蘋果的中國市場

前景不容樂觀，但ｉＰｈｏｎｅ １５開售首日，線上線下銷情不俗，連帶與官方同步開售的電

商平台股價受惠，阿里巴巴漲近４％，美團（０３６９０）升３﹒８％，京東（０９６１８）升

３％。蘋果概念同樣上揚，舜宇光學（０２３８２）升２﹒５％，瑞聲科技升（０２０１８）

２﹒４％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

