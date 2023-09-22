《經濟通通訊社２２日專訊》沒有確實證據顯示中國房地產行業復甦，穆迪繼上周將中國房

地產行業前景由「穩定」調低至「負面」後，昨日就一眾具有國資背景、未發生流動性風險的內

房企業發表報告，態度全變負面，並將最早去庫存的地產巨頭萬科（０２２０２）

（深：０００００２），列入信用評級可能下調的觀察名單。萬科Ａ現價小升０﹒１％，報

１３﹒２７元人民幣，Ｈ股報跌０﹒３％。

穆迪同將中國金茂（００８１７）列入信用評級可能下調的觀察名單，另外還將多家具國資

背景的地產商的評級展望由「穩定」調低至「負面」，當中包括保利發展（滬：６０００４８）

，該股現價升０﹒２％，報１３﹒２８元人民幣。

其他內房股方面，招商蛇口（深：００１９７９）升０﹒１％，金地集團

（滬：６００３８３）升０﹒４％，新城控股（滬：６０１１５５）揚０﹒５％。

穆迪分析師表示，在中國房地產市場復甦前景不明朗的情況下，萬科及金茂恢復其疲軟的合

同銷售和信用指標的能力存在很大不確定性，至於保利發展等評級展望負面的企業，穆迪認為其

在未來１２－１８個月實現穩定經營業績和與當前評級水平相稱的信用指標的能力面臨不確定性

。（ｅｙ）

