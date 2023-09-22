《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２２日上海專電》北京市商務局、上海市政府２１日分別發

布政策，提出支持真實合規的、與外國投資者投資相關的資金轉移自由匯入、匯出且無遲延。

上海市政府發文指出，計劃用一年時間，推動貨物貿易、服務貿易、數字貿易、商務人員臨

時入境、優化營商環境等方面的各項試點措施落地實施。其中提出，在上海自貿區及臨港新片區

應允許真實合規的、與外國投資者投資相關的所有轉移可自由匯入、匯出且無遲延。外商投資企

業的外籍職工和香港、澳門、台灣職工的工資收入和其他合法收入，可以依法自由匯出。任何單

位和個人不得違法對幣種、數額和匯入、匯出的頻次等進行限制。

在推進服務貿易自由便利方面，文件明確，外資金融機構在上海自貿區及臨港新片區申請開

展中資金融機構已開展的新金融業務的，在滬金融管理部門可實施外資金融機構開展新金融服務

許可，充分給予外資金融機構國民待遇並進行審慎監管。

而對境外金融機構、境外金融機構的投資者、跨境金融業務提供者在上海自貿區及臨港新片

區申請開展金融服務的，在滬金融管理部門應在１２０天內作出決定，並及時通知申請人。

北京市商務局近日牽頭起草的《北京市外商投資條例》提到，支持真實合規的、與外國投資

者投資相關的資金轉移自由匯入、匯出且無遲延。



