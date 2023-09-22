《經濟通通訊社２２日專訊》滬深股市今早開市波平如鏡，上證綜合指數（滬綜指）平開，

報３０８４﹒７６點，深成指低開０﹒０６％，能源股造好，地產股走低。

國務院總理李強在專精特新企業座談會上，指出中國經濟正處在高質量發展爬坡過坎的重大

關口，必須進一步增強發展信心，保持轉型升級定力，大力推動科技創新，堅持走精耕細作之路

，不斷向高端化智能化綠色化轉型，向產業鏈創新鏈價值鏈高端攀升。

沒有確實證據顯示中國房地產行業復甦，穆迪繼上周將中國房地產行業前景由「穩定」調低

至「負面」後，昨日就一眾具有國資背景、未發生流動性風險的內房企業發表報告，態度全變負

面，穆迪將萬科（０２２０２）（深：０００００２）及中國金茂（０００８１７）列入信用評

級可能下調的觀察名單，還將中海外（００６８８）、保利發展（滬：６０００４８）、越秀地

產（００１２３）、中海宏洋（００００８１）、綠城中國（０３９００）和深業集團。

北京市商務局、上海市政府２１日分別發布政策吸引外資，提出支持真實合規的、與外國投

資者投資相關的資金轉移自由匯入、匯出且無遲延，任何單位和個人不得違法對幣種、數額和匯

入、匯出的頻次等進行限制。

人民銀行今日進行２０２０億元（人民幣．下同）１４天期逆回購，淨投放９７０億元。因

本周公開市場有７０４０億元逆回購到期，本周實現淨投放５５２０億元。（ｅｙ）

