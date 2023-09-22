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AH股新聞

22/09/2023 11:45

《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒７７％企上三千一，成交低谷反彈

　　《經濟通通訊社２２日專訊》滬深股市今早開市波平如鏡，惟盤中ＣＰＯ、ＡＩ、Ｗｅｂ　
３、晶片、軟件等概念板塊拉漲，為沉寂三日的Ａ股帶來生機，滬綜指半日升０﹒７７％，報
３１０８﹒４５點，深成指漲１﹒２３％，創業板指升１﹒４３％。
　　兩市半日成交４４５２億元（人民幣．下同），盡管仍處於較低水平，但已比昨日（２１日
）同時段成交大增近１０００億元或２７﹒３％，北上資金進駐Ａ場，陸股通淨流入４８﹒６億
元。
　　國務院總理李強在專精特新企業座談會上，指出中國經濟正處在高質量發展爬坡過坎的重大
關口，必須進一步增強發展信心，保持轉型升級定力，大力推動科技創新，堅持走精耕細作之路
，不斷向高端化智能化綠色化轉型，向產業鏈創新鏈價值鏈高端攀升。
　
＊ＣＰＯ、ＡＩ有鑊氣＊
　
　　多個科技板塊今早見炒作，其中ＣＰＯ概念炒得最兇，太辰光（深：３００５７０）飆兩成
停牌，天孚通信（深：３００３９４）升１８﹒８％，源杰科技（滬：６８８４９８）升１６％
，新易盛（深：３００５０２）升１０﹒３％，光迅科技（深：００２２８１）、劍橋科技
（滬：６０３０８３）升一成漲停。
　　ＡＩ概念亦飆，昆侖萬維（深：３００４１８）升１７﹒４％，果麥文化
（深：３０１０５２）升１５﹒２％，萬興科技（深：３００６２４）漲１１﹒７％，神州泰岳
（深：３００００２）升８﹒２％。
　
＊萬科遭下調信用評級，ＡＨ微升＊
　
　　穆迪繼上周將中國房地產行業前景由「穩定」調低至「負面」後，昨日就一眾具有國資背景
、未發生流動性風險的內房企業發表報告，態度全變負面，並將最早去庫存的地產巨頭萬科
（０２２０２）（深：０００００２），列入信用評級可能下調的觀察名單。萬科Ａ現價小升
０﹒２％，報１３﹒２９元，Ｈ股升０﹒１％。
　　穆迪同將中國金茂（００８１７）列入信用評級可能下調的觀察名單，另外還將多家具國資
背景的地產商的評級展望由「穩定」調低至「負面」，當中包括保利發展（滬：６０００４８）
，該股現價升０﹒１％。
　　其他內房股方面，招商蛇口（深：００１９７９）跌０﹒１％，金地集團
（滬：６００３８３）升１％，新城控股（滬：６０１１５５）揚０﹒９％。（ｅｙ）

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