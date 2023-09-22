《經濟通通訊社２２日專訊》滬深股市今早開市波平如鏡，早段ＡＩ概念等板塊拉漲，為沉

寂三日的Ａ股帶來生機，尾盤傳出中國監管部門考慮提高境外投資者持股Ａ股比例上限，為市場

再添一把柴火，刺激Ａ股在最後一小時全面拉升，外資亦加速流入，滬綜指全日收漲１﹒５５％

，報３１３２﹒４３點，為全周最高點，累計本周升０﹒４７％；深成指今收漲１﹒９７％，報

１０１７８﹒７４點，重返萬點關，創業板指更升２﹒３２％。全日超過４４００隻個股上升。

兩市全日成交７６５４億元（人民幣．下同），按日急漲３２﹒２％，是９月１１日以來成

交新高，北上資金聞風提前進駐，陸股通今日淨流入近７５億元，中斷連續三日淨流出趨勢，並

創７月２８日以來淨流入新高。



＊外資持Ａ股上限或增，券商、白酒感興奮＊



《彭博》報道，中國監管部門正在考慮提高境外投資者對部分行業上市公司Ａ股的持股比例

上限，目的是為繼續開放和活躍資本市場。知情人士稱，有關政策建議仍處在初步考慮階段，關

於涉及哪些行業以及提高後的門檻如何等細節，目前尚無定論。

新招有望提振外資入市積極性，券商股表現興奮，信達證券（滬：６０１０５９）漲

６﹒３％，東方財富（深：３０００５９）、中信証券（滬：６０００３０）升４﹒１％，中國

銀河（滬：６０１８８１）升３﹒７％，海通證券（滬：６００８３７）升３﹒４％，中金公司

（滬：６０１９９５）升３﹒３％，中信建投（滬：６０１０６６）揚２﹒８％。

保險股同漲，中國平安（滬：６０１３１８）升３﹒８％，中國太保（滬：６０１６０１）

走高１﹒７％，中國人保（滬：６０１３１９）升１﹒５％，中國人壽（滬：６０１６２８）升

１﹒４％。

向來受外資青睞的白酒股齊齊向上，瀘州老窖（深：０００５６８）升２﹒９％，貴州茅台

（滬：６００５１９）升２﹒８％，山西汾酒（滬：６００８０９）升２％，五糧液

（深：０００８５８）升１﹒４％。



＊立訊精密漲４％，今年代工３款蘋果產品＊



立訊精密（深：００２４７５）董事長王來春透露，集團今年為蘋果公司代工生產

ｉＰｈｏｎｅ １５系列３款產品，預期相關業務收入將倍增。王來春又稱，立訊也為將來替蘋

果生產頭戴式裝置Ａｐｐｌｅ Ｖｉｓｉｏｎ Ｐｒｏ作好準備，預期明年可以代工生產這款產

品。蘋果ｉＰｈｏｎｅ １５系列今熱賣，立訊價漲４﹒３％，報３０﹒１５元。

順豐控股（深：００２３５２）昨日晚間公告，截至９月２１日，公司股份回購期限已屆滿

，回購期間內累計回購股份２０６７﹒４１萬股，佔公司目前總股本的０﹒４２％。順豐股價報

４１﹒０６元，升２﹒３％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３７３８﹒９３ ＋１﹒８１

上證綜合指數 ３１３２﹒４３ ＋１﹒５５ ３２１４﹒４４

上證Ａ股指數 ３２８４﹒２２ ＋１﹒５５

深證成份指數 １０１７８﹒７４ ＋１﹒９７ ４４４０﹒１５

深圳創業板指數 ２０１３﹒３４ ＋２﹒３２

上證Ｂ股指數 ２３４﹒３６ ＋１﹒５９ ０﹒８７

深證Ｂ股指數 １１１９﹒４３ ＋０﹒９６ ０﹒４７

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