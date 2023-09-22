《經濟通通訊社２２日專訊》沒有確實證據顯示中國房地產行業復甦，穆迪繼上周將中國房

地產行業前景由「穩定」調低至「負面」後，昨日（２２日）就一眾具有國資背景、未發生流動

性風險的內房企業發表報告，態度全變負面，並將最早去庫存的地產巨頭萬科（０２２０２）

（深：０００００２），以及中國金茂（０００８１７）列入信用評級可能下調的觀察名單。

穆迪分析師表示，評級下調評估反映出，在中國房地產市場復甦前景不明朗的情況下，萬科

恢復其疲軟的合同銷售和信用指標的能力存在很大不確定性，預計萬科銷售在未來一至兩年輕微

下跌。於在一二線城市有優質土儲的中國金茂，穆迪估計金茂合約銷售額將在未來１２至１８個

月內小幅增長。

除萬科和金茂之外，穆迪還將多家具國資背景的地產商的評級展望由「穩定」調低至「負面

」，包括中海外（００６８８）、保利發展（滬：６０００４８）、越秀地產（００１２３）、

中海宏洋（００００８１）、綠城中國（０３９００）和深業集團，這意味著穆迪認為這些企業

在未來１２－１８個月實現穩定經營業績和與當前評級水平相稱的信用指標的能力面臨不確定性

。（ｅｙ）

