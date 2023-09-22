《經濟通通訊社２２日專訊》蘋果ｉＰｈｏｎｅ １５系列今日上午８時全球同步開售。盒

馬方面信息顯示，今日上午８時０分５９秒前下單、且勾選了「１８分鐘送達」服務的訂單，均

已在８點１９分前送達。盒馬３Ｃ家電負責人表示，首批下單用戶絕大部分已在８點２５分前拿

到現貨，而為實現１８分鐘送達，正式開售前，內部做了不下１０輪配送鏈路測試；之後盒馬還

會逐步上線更多３Ｃ家電商品。盒馬此前宣布，與蘋果同步開售ｉＰｈｏｎｅ １５系列，消費

者直接在盒馬Ａｐｐ下單，「盒區房」（盒馬鮮生三公里以內的房子）用戶最快１８分鐘即可拿

到現貨。

不少消費者還是選擇去到蘋果門店排隊取機、買機，深圳、上海、北京等地的蘋果門店外今

早都出現長長人龍長龍。上海一門店排頭位的消費者凌晨５時就到達，排第五的消費者表示自己

５時半去到以為會排第一，誰知有人比他更「捲」。北京就有消費者表示，要有預約碼才可以在

今天拿到手機，而今年預約的人很多，系統一度崩潰，「以前我每次都能預約三四台，這次只預

約了一台。即使華為Ｍａｔｅ ６０系列火爆，但是該用蘋果的還是會用蘋果」。該名消費者表

示，他搶到的ｉＰｈｏｎｅ １５ Ｐｒｏ Ｍａｘ原價１１９９９元人民幣，計劃加價

１５００元人民幣賣出。（ｓｌ）

