《經濟通通訊社２２日專訊》央企「金漆招牌」帶來的巨大利益令不少人不惜假冒央企謀利

。據官媒《上海證券報》不完全統計，今年以來被曝光的假冒央企數量已超過千家，層出不窮的

「假央企」已對正常市場秩序、央企公信力造成嚴重損害。報道引述熟悉央企工作人士認為，違

法成本低，潛在利益可觀是造假者敢於鋌而走險的主要原因，建議應從提高「假央企」違法成本

、加強工商註冊審核管理、提升相關部門資格審查和監管力度等多方面入手，合力整治「假央企

」亂象。

今年以來，中信集團、中國兵器工業集團、華潤集團等央企先後發布聲明指，發現有公司假

冒旗下子公司。從相關聲明看，不法分子冒充央企的普遍手段，是通過偽造公章、簽字等方式，

將央企或央企子公司登記為其股東，從而取得身份背書。甘肅某建築施工企業負責人丁某指出，

以央企做背書，就是為了在工程承攬等業務上快速獲取多方信任，在項目實施中牟取利益；其經

營的企業也曾遇到「假央企」，對方以安排其企業參與項目分包的名義，騙取工程保證金數十萬

元人民幣。



＊相關人士：應消除對央企的「迷信」＊



較知名的「假央企」案例是中廣通科技（酒泉）有限公司假借國電投身份「操盤」甘肅

３５０億元人民幣氫能項目，該項目因投資金額巨大而為行業帶來不小震動，中廣通酒泉的央企

身份隨之受到多方質疑，最終當地政府不得不緊急叫停項目，隨後就是國電投公開打假。不過，

該公司之後僅變更了股權關係，將國電投城市建設有限責任公司移出股東序列，並未受到相關處

罰。

報道認為，消除央企「迷信」或也能進一步擠壓「假央企」生存空間。有從事地方國資工作

人士表示，部分地區在招商引資中「迷戀」央企的思想觀念需要改善，而相關部門可建立統一信

息平台，全面公開招商引資項目的相關資料，提高信息透明度，為參與企業創造公平競爭環境，

讓「假央企」知難而退。（ｓｌ）

